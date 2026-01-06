Haberler

Bakan Kurum: "Kuraların ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız"

Bakan Kurum: 'Kuraların ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin hemen ardından inşa sürecinin başlayacağını belirterek, "Yüzyılın Konut Projesi'nde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimlerinin hemen ardından inşa sürecinin başlayacağını belirterek, "Yüzyılın Konut Projesi'nde şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, projeye 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurduğunu hatırlatarak, "Projemize en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız ile İstanbul'dan oldu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" diye konuştu.

"Hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız"

Başvuru süreci biter bitmez kura çekimlerinin başladığını vurgulayan Bakan Kurum, kura çekimlerinin hemen ardından da inşa sürecinin başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular kafa karıştırdı

Elif'in sudan çıkarılan aracındaki bulgular kafa karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor

Tehlike büyük! Dünyaca ünlü marka bebek mamalarını geri çağırıyor
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi