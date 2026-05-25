Bakan Kurum, Zonguldak'ta TOKİ'nin yaptığı konutlarda oturan ev sahiplerinin görüşlerini paylaştı Açıklaması

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Zonguldak'ta hayata geçirilen sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Anahtarlar, Zonguldak'ta mutluluğun kapısını açtı, bir ailemizin daha yuva hayali gerçek oldu. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz sosyal konut projelerimizle dar gelirli ailelerimizi, hayalini kurdukları güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz."

Vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi

Ev sahibi Bayram Soylu, "'Ya Allah ya bismillah, bir ümit' dedim, başvurdum ve çıktı. Bir sene boyunca inşaatından temeline hep takip ettik. İyi ki de çıkmış. 'Bana çıkmaz, aman yazılmayayım.' diye bir düşünceye kapılmasınlar." görüşünü paylaştı.

Emekli kategorisinden ev sahibi olduklarını anlatan Sabire Eş de TOKİ'den ev sahibi olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çocuklarımız, akşam karanlık çökeceğe kadar oynarlar. Sabah kalkar, yine gelirler yani herkes burada yer, içer, düğünlerini de yapar, eğlencelerini de yapar." ifadelerini kullanan Hatice Kaya da TOKİ konutlarının sosyal donatıları ve parklarından duyduğu memnuniyeti belirtti.