Bakan Kasapoğlu, BMC işçileri ile yemek yedi

"Siz olmadan olmaz"

İZMİR - İzmir'de BMC fabrikasını ziyaret ederek işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir'den milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz, sizlerin omuzlarında üretimde ve teknolojide yükselen bir değer. Tabii ki bu da hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu öncü bir faktör ama bu başarılar; Türkiye'nin ekonomik büyümesi, sanayideki büyümesi, ihracattaki gelişimi siz olmadan olmaz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir'den milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan BMC fabrikasını ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. BMC CEO'u Murat Yalçıntaş ve BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu tarafından karşılanan Kasapoğlu, işçilerle sohbet ederek onlarla birlikte öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından işçilere seslenen Kasapoğlu, Türkiye'nin, işçilerin omuzlarında üretimde ve teknolojide yükselen bir değer olduğunu belirterek "Tabii ki bu da hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu öncü bir faktör ama bu başarılar; Türkiye'nin ekonomik büyümesi, sanayideki büyümesi, ihracattaki gelişimi siz olmadan olmaz. O yüzden biz ülkemizdeki tüm emekçi kardeşlerimizle gurur duyuyoruz ve sizin emeklerimizin karşılığını en güçlü şekilde karşılama adına, ortaya koyma adına sizin bugününüzü, yarınınızı teminat altına alma adına, hem ilgili kurumlarımız çalışıyor hem de hükümetimiz hassasiyetini en üst düzeyde yeni çabalarla, yeni çalışmalarla, ücret düzenlemeleriyle, çalışma hayatı düzenlemeleriyle ortaya koyuyor. Şundan hiçbir zaman şüpheniz olmasın; bugüne kadar hükümet olarak her çalışanın, emekçinin yanında olduk. Şartlar ne olursa olsun, emekçi kardeşlerimizin hakkını en güzel şekilde koruma adına, onları mağdur etmeme adına yanınızda olduk. Allah'ın izniyle yine şartlar ne olursa olsun, dünyanın konjonktürü, ekonomik durumlar ne olursa olsun, hükümet olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kahraman olarak görüyorum"

Bakan Kasapoğlu, "Siz; ülkemiz için değer üreten, alın teriyle, tüm çabasıyla katma değer üreten, ürün ortaya koyan arkadaşlarımızsınız. Ülkemizin gelişmesinde, insanımızın refahında sizin payınız çok ama çok kıymetli. Bunu, hakikaten her bir emekçi kardeşimle buluşmamda, sizlerin bu çabanıza, gayretinize şahit olduğumda bir kez daha görüyorum. O yüzden ülkem adına, ülkemin yarınları adına, sizlerin değerinizin, kıymetinizin çok ama çok farkındayım. Her birinize Rabbim sizlerden razı olsun. Sizin bu emeğiniz, bu alın teriniz, elbette bireysel anlamda belki sizin burada çalışmanızla oluyor ama aynı zamanda sizin aileniz, çocuklarınızı da ben bu emekte, bu katma değerde birer kahraman olarak görüyorum. Sizleri ve ailelerinizi, çocuklarınız da dahil olmak üzere tebrik ediyorum" diye konuştu.

"En güçlü şekilde desteğinizi talep ediyoruz"

Seçim sürecine sayılı günler kaldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Bir seçim sürecindeyiz ama şunu lütfen iyi bilin; ben bugün aranızda hem bir bakan arkadaşınız olarak varım hem de İzmir milletvekili adayı olarak huzurunuzdayım. Bu ziyaret seçim dönemine mahsus bir seyahat değil. Ondan sonra yine sizlerle aynı sofralarda buluşmaya, dertleşmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bu bir tanışma toplantısı. 14 Mayıs'a 4 gün süremiz var. Bu sürede de sizlerden en güçlü şekilde desteğinizi talep ediyoruz. Hem bugüne kadarki kazanımlarımız adına hem bundan sonraki sürecin bilimsel yönetme, bundan sonra ülkemizin yıldızını sizlerle birlikte daha da yükseklere taşıma adına hem Cumhurbaşkanımız için hem İzmir'de AK Parti'miz için, tüm aday arkadaşlarımız için sizlerden destek talep ediyoruz. İnanıyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler bizlerle birlikte bu yolu yürüyeceksiniz. İnşallah sizin güçlü desteğinizle ve milletimizin teveccühünde 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak ve emekçiler adına, yöneticiler adına, ülkemin gençleri, kadınları adına daha güçlü Türkiye'yi inşaya birlikte devam edeceğiz."