Bakan Kasapoğlu: 28 Mayıs'ta son vuruşu yapacaksınız (2)

'ERDOĞAN'IN YANINDA BİR DAĞ GİBİ DURDUNUZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Susurluk ilçesinden sonra Altıeylül ilçesi 1'inci Gündoğan Mahallesinde vatandaşlara seslendi. 21 yıldır bu kutlu yolu vatandaşlarla beraber yürüdüklerini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Önümüze engeller çıkardılar. Siz yanımızda oldunuz. Kumpaslar kurdular. Siz bizimle beraber oldunuz. Hain teşebbüslere kalkıştılar, siz en önde gittiniz. Her daim Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu liderin yanında, ardında bir dağ gibi durdunuz, bir dağ gibi. ve sizlerle beraber 21 yılda tüm engelleri aştık. Tüm oyunları bozduk, tüm odaklara meydan okuduk sizinle" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun esnaf ziyaretinde ise 2 vatandaş Galatasaray-Fenerbahçe maçına bilet İstedi. Maç için bilet bulamadığını söyleyen vatandaşlar için talimat veren Bakan Kasapoğlu, kendinin misafiri olarak maça gidebilecekleri müjdesini verdi.

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, -