Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye İçin Adımlar Atıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve devlet politikası olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız. Milletimizin yüreğine örülen duvarları birlikte yıkacak aydınlık bir geleceği el ele inşa edeceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve temel atma törenine katılmak üzere Ardahan'a geldi. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Teşkilatı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşması'na katıldı. AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'na yön veren iradesini birlikte değerlendireceklerini belirten Bakan Kacır, "Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için atacağımız yeni adımları, vatandaşlarımız, esnafımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte planlayacağız. Takvim yapraklarını 23 yıl öncesine geri çevirelim ve o günlerin Türkiye'sini birlikte hatırlayalım. İstikrarsızlık ve krizlerle boğuşan, belirsizliklerin gölgesinde kalmış bir ülkeydik. 23 yıl öncesinde. İç çekişmelerin pençesinde, potansiyeli bastırılmış, gençliğinin enerjisi heba edilmiş, vesayet odaklarının gölgesinde ayağına prangalar vurulmak istenen bir Türkiye vardı. İşte 23 yıl öncesinin Türkiye tablosu böyleydi. Ancak biz milletimizin emanet ettiği iradeyle o zincirleri 23 yıl önce kırdık karanlığı aydınlığa, karamsarlığı umuda çevirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, vizyonu ve kararlılığıyla 23 yılda hep birlikte bir kalkınma destanı yazdık. Bu 23 yıla sağlam ve istikrarlı politikalarla tahkim edilmiş nice kıymetli kazanım sığdırdık. Kritik ve stratejik alanlarda büyük başarılara imza attık. Bugün kendi İHA'larını eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını uydularını geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Güneş panellerinden ticari araçlara beyaz eşyadan demir çelike pek çok alanda Avrupa'nın en önemli üretim ülkesiyiz. Bugün Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafya da en fazla çeşitli ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye de ihraç edebilen ülke Türkiye. Ülkemiz coğrafi konumu, genç ve dinamik nüfusu, gelişmiş sanayi alt yapısı, güçlü üretim kültürü ve yükselen teknoloji geliştirme kabiliyetiyle hak ettiği konuma her geçen daha da yaklaşıyor. Tabi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunun tüm şehirlerimiz ile birlikte yürümek bizim olmazsa olmazımızdır. Bu anlayış ile yatırımın, istihdamın, üretimin rotasını adil ve kapsayıcı bir yaklaşımla 81 şehrimizin tamamını ihya edecek şekilde belirledik" dedi.

"Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız" diyen Bakan Kacır, "Tüm zorluklara rağmen Türk milletine hizmetten asla vazgeçmeyen böyle bir liderle yürümek yolumuz ne kadar zorlu olursa olsun gönlümüzü rahatlatıyor. Bugün çatışmaların, salgınların, iklim krizinin, enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik tehditlerin pençesinde dünya köklü bir dönüşümden geçiyor. Küreselleşme ve ticarette liberalleşme terk ediliyor. Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerklik ulusal egemenliğin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Teknolojik yetkinlik yarışının bir teknolojik savaşa dönüşmekte olduğu artık sır değil. Kendi teknolojisini üretmeyen özerk yeterliliğini sağlayamayan ülkelerin ayakta kalamayacağı bir döneme adım attık. Böylesi bir tabloda Türkiye güçlü üretim altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesiyle hem sahada etkin hem masada söz sahibi bir ülkedir. Şüphesiz ki Türkiye Yüzyılında daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye'yi ancak birlik ve beraberliğimizi güçlendirirsek kurabiliriz. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve devlet politikası olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız. Milletimizin yüreğine örülen duvarları birlikte yıkacak aydınlık bir geleceği el ele inşa edeceğiz. Huzur ve güven iklimiyle bölgemizde büyük yatırımlar filizlenecek istihdam artacak, üretim büyüyecek, Türkiye Yüzyılında yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacak ülkemizi yeni kazanımlarla inşallah daha ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

Bakan Kacır daha sonra, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi'nde "Serhat Kalkınma Ajansı-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılışları ve Çoban Evi Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Programda anahtar teslimini ve kurdele kesiminin ardından Bakan Kacır, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi'nde incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı. - ARDAHAN