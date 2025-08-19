Bakan Kacır, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni Ziyaret Etti

Bakan Kacır, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslar ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni için kente gelen Bakan Kacır, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde inceleme yaptı.

Merkez bünyesinde yapılan yatırımlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi alan Kacır, burada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Kacır'a, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü eşlik etti.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Politika
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

"Zam pazarlığında rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.