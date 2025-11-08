Haberler

Bakan Kacır, Iğdır'da Çocuklara Oyuncak Togg Hediye Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Iğdır ziyaretinde iki çocuğa oyuncak Togg hediye etti. Vali Ercan Turan ile kent sorunları hakkında görüşen Bakan Kacır, AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek partililerle sohbet etti. Gelecek nesillerin daha büyük projelere imza atması için birlikte çalışacaklarını vurgulayan Bakan Kacır, partililere önemli mesajlar verdi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK TOGG HEDİYE ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı programından sonra Iğdır'a geçti. Kullandığı Togg aracıyla Iğdır Valiliği'ne gelen Bakan Kacır'ı, Vali Ercan Turan ve kurum müdürleri tarafından karşıladı. Bakan Kacır, kendisini çiçekle karşılayan 2 çocuğa ise oyuncak Togg hediye etti. Vali Ercan Turan'ı ziyaret eden Bakan Kacır, burada kentin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Valilik binasında kentteki sanayicilerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

'HEP BERABER YÜRÜYECEĞİZ'

Iğdır AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle sohbet eden Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Her zaman söylüyoruz; 'Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz, yazımız bir kışımız bir bir Allah'ın kuluyuz biz'. Ayrımız gayrımız yok. Hep beraber inşallah bu yatırımları hayata geçirecek, Türkiye'nin gençleriyle, çocuklarıyla onların pırıl pırıl bakışlarında gördüğümüz umudu ve hayali gerçeği dönüştürerek, onların önündeki engeli kaldırarak, onların bugün bizlerin başardığından çok daha büyük işleri çok daha büyük projeleri hayata geçirmelerini sağlayacak adımları atarak inşallah hep beraber geleceğe yürüyeceğiz. Bu yolculukta bizim bir gücümüz var, o da dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duran AK Parti teşkilatlarıdır. En büyük gücümüzsünüz. Derdimizi milletimizle paylaşan milletimizin derdine çare olmak için gece gündüz çalışan sahada koşan koşturan, derleyen ama durmak bilmeyen sizlere bütün bu başarılar için çok şey borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri var etsin. İnşallah sizlerle beraber nice hedeflere ulaşmak dileğiyle sizleri muhabbetle selamlıyorum."

AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, ziyaret anısına Bakan Kacır'a anahtar şeklinde üzerinde ya Allah, ya Fettah' yazılı bir tablo hediye etti.

Suat DENİZ / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
