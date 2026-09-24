Bakan Kacır: "2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracımızın fırlatmasını gerçekleştireceğiz"

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Derin uzaya adım atmak istiyoruz ve bunun için ay programını hayata geçiriyoruz. İlk ay araştırma projemiz de 2027'nin ilk aylarında tamamlamış olacağız ve ay uzay aracımızın inşallah fırlatacağız. Üretimi tamamladık yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik birlikte. Son test süreçlerinde inşallah hızla mesafe katederek 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracımızı fırlatmasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte New York'ta temaslarda bulunduklarını kaydeden Bakan Kacır, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği mesajlara dikkat çekti. Kacır, "Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'na hitapları, özellikle dünya meselelern-ine ilişkin Türkiye'nin bakış açısına ve vizyonunu ortaya koyduğu konuşmaları bu programın zirve noktasıydı. Cumhurbaşkanımız her yıl olduğu gibi insanlığa adalet ve merhamet çağrısında bulundu. Türkiye olarak bu hedef doğrultusunda ortaya koyduğumuz gayreti ve inisiyatifi bütün dünyayı hatırlamaktı. Pek çok başlılığa değindi. Dünyanın farklı meselelerine farklı coğrafyalarında yaşanan sorunlara temas etti ve Türkiye olarak bu sorunların çözümünde insanlık ailesini harekete geçmesi konusunda ciddi bir çaba sarf etmeye devam edeceğimizi ifade etti" dedi.

Toplantılar vesilesiyle üç gün boyunca uluslararası temasta bulunduğunu belirten Bakan Kacır, "Uluslararası yatırımcılarla Amerikan şirketleriyle, Amerikan iş dünyasıyla buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de yeni yatırımların önünü açmak için gayret gösteriyoruz. Sanayi alanında teknoloji alanın belirli teknolojilerde yeni yatırım projelerinin hayata geçmesi için çaba gösteriyoruz. Görüyorum ki büyük bir ilgi var Türkiye'ye çünkü son dönemde yatırımcılar için artık en önemli meselelerden biri güvenlik ve sürdürülebilirlik oldu. Türkiye bu anlamda hakikaten dünyada pek çok bölgeden ayrışan bir istikrar adası haline geldi. Bu yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor. Aynı zamanda Türkiye olarak ortaya koyduğumuz vizyon ve yol haritası aslında Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda, teknoloji geliştirme katma değerli üretim gibi başlıklarda önümüzdeki dönemde daha da hazırlanacağını ifade ediyor. Bu temaslarımız yeni yatırımlara kapı aralayacak" şeklinde konuştu.

"100 milyar dolarlık bir ikili ticaret hacmi hedefimiz var"

Yatırımcıların yanı sıra Türk toplumu ile de bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Kacır, "Türk iş insanlarıyla uzun yıllardır burada adeta Türkiye'nin temsilcileri olarak gayret gösteren girişimcilerimizle de buluşuyoruz. Onlara da iki ülke arasında, Türkiye Amerika arasındaki iş birliklerini güçlendirme konusunda daha fazla gayret çağrısında bulunuyoruz. 100 milyar dolarlık bir ikili ticaret hacmi hedefimiz var. Son 10 yılda Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacmini iki misliye eriştirdik ama daha çok yolumuz var bunun için daha çok yolumuz var. Bütün bu çabalar gayretler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik olarak daha da güçlenmesine, uluslararası yatırımların merkezi haline gelmesini ve daha müreffeh yarınlara erişmesine de vesile olacak" diye konuştu.

"Türksat 7A için hazırlanıyoruz"

Türkiye'nin milli uzay programını hayata geçirdiğini hatırlatan Bakan Kacır, Türkiye'nin kendi uydularını geliştirdiğini dile getirdi. Türkiye'nin Tursksat 6A'yı geliştirdiğini ifade eden Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Bunu yapabilen 11 ülke arasındayız. Yine kendi görüntüleme uydularımızı üretiyoruz, yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz İMECE'yi ürettik İMECE 2, İMECE 3 gibi projeler var. Türksat 7A için hazırlanıyoruz ama bunun yanında yeni hedeflerimiz var. Somali'de bir uzay limanı inşa ediyoruz. Uzaya bağımsız erişim için roket teknolojisi geliştiriyoruz. Uzaylı limanı bulunduğu konumu itibarıyla tabii çok büyük avantajlar imkanlar sağlıyor. Ekvator'a yakın bir noktada olması fırlatma maliyetlerini düşürecek ve özellikle test süreçlerinde bizim için önemli imkanlar sağlayacak bir coğrafi konuma sahip. Yine Ankara'da bir uzay tekno uzay Teknopark'ı kuruyoruz ODTÜ ile birlikte, buna hazırlıklarını sürdürüyoruz. Bunların yanında da derin uzaya adım atmak istiyoruz ve bunun için ay programını hayata geçiriyoruz. İlk ay araştırma projemizi de 2027'nin ilk aylarında tamamlamış olacağız ve ay uzay aracımızı inşallah fırlatacağız. Üretimi tamamladık yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik birlikte. Son test süreçlerinde inşallah hızla mesafe katederek 2027 yılının ilk aylarında ay uzay aracımızı fırlatmasını gerçekleştireceğiz. Bununla -beraber hibrit teknolojisinde derin uzayda bir tecrübe kazanacağız ve bu teknolojinin de gelecekte farklı alanlarda kullanılmasını yönelik bir imkan oluşturmuş olacağız. Bütün bunlar Türkiye'nin aslında birbirini besleyen teknoloji adımları savunma sanayinde havacılıkta nasıl bunu böyle başardıysan uzayda da bu yeni nesil yaklaşımlarla Türkiye'nin hem ekonomik olarak bu alanda gelişme kaydetmesini sağlamayı amaçlıyoruz hem de stratejik kazanımlar elde etmek için gayret gösteriyoruz."

Amerikan teknoloji şirketi ile bir araya geldiklerini belirten Bakan Kacır, bu Amerikan şirketlerinin aynı zamanda küresel şirketler ve çoğunun alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri olduğunu söyledi. "Türkiye'de dijitalleşmenin ne kadar hızlı seyrettiğini en yakın şahitleri ve Türkiye'nin taşıdığı potansiyeli de çok iyi değerlendiriyorlar" diyen Bakan Kacır, yapay zeka eylem planının aslında Amerikan şirketler için de gelecek vizyonunu ortaklaşma anlamında bir pencere açtığını ve önümüzdeki dönemde özellikle veri merkezleri ve yapay zeka konusunda Amerikan şirketlerinin Türkiye'de yeni yatırımlar başlatacağını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı