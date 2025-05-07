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Bakan Işıkhan, Özbekistan ile Ortak Çalışma Toplantısı Düzenledi

Bakan Işıkhan, Özbekistan ile Ortak Çalışma Toplantısı Düzenledi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Botir Zohidov ile bir araya gelerek Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu'nun 1. Toplantısı'nı gerçekleştirdi ve 2025-2026 Eylem Planı'nı imzaladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Botir Zohidov ile 'Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu 1'inci Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Botir Zohidov ile 'Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu 1'inci Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından 2025-2026 dönemini kapsayan Eylem Planı imzalandı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortak Çalışma Komisyonu 1'inci Toplantısı'nı Özbekistan İstihdam ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı, kıymetli mevkidaşım Sayın Botir Zohidov ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İmzaladığımız 2025-2026 Eylem Planı sayesinde; iş gücü piyasalarımızın güçlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği, rehberlik ve teftiş faaliyetleri gibi birçok konuda bilgi ve tecrübe paylaşımının daha etkin yürütüleceğine inanıyoruz. Görüşmelerimizde bizlere eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, önceki dönem Malatya Milletvekilimiz ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyemiz Sayın Öznur Çalık'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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