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Bakan Işıkhan Kilis'te Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Işıkhan Kilis'te Ziyaretlerde Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Valilik ziyareti, seminer katılımı ve işçi buluşmalarıyla kentin durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kilis'te bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti, Vali Tahir Şahin'den kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra kentte bir otelde düzenlenen, "Ben İyiysem, Herkes İyi Depremzede Kadınların Güçlendirilmesi Projesi" seminerine katılan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kentte faaliyet gösteren çikolata fabrikasının işçileriyle yemek yiyen Işıkhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını gezdi, işçilerle sohbet etti.

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Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika
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