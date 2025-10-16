Çalışma Bakanı Işıkhan, İİT Çalışma Bakanları Konferansı'na Katıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 2011 yılında temellerini atıp ilk toplantısına ev sahipliği yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'nı Doha'da gerçekleştiriyoruz. 'Yerel Tecrübeler, Küresel Başarılar: İslam Dünyasında Başarı Öyküleri' gündemiyle düzenlenen Konferansta; çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında politikalarımızı, hayata geçirdiğimiz projelerimizi aktardık. İki milyardan fazla insanı temsil eden İİT çatısı altında üye ülkeler ile iş birliğimizi güçlendirmek adına atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde ve dünyada huzurun, barışın ve istikrarın tesisine yönelik mücadelemizi; başta Gazze olmak üzere, mazlum coğrafyalar için gayretlerimizi paylaştık. Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.