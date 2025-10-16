Haberler

Çalışma Bakanı Işıkhan, İİT Çalışma Bakanları Konferansı'na Katıldı

Çalışma Bakanı Işıkhan, İİT Çalışma Bakanları Konferansı'na Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'na katıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin 2011 yılında temellerini atıp ilk toplantısına ev sahipliği yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları 6'ncı İslam Konferansı'nı Doha'da gerçekleştiriyoruz. 'Yerel Tecrübeler, Küresel Başarılar: İslam Dünyasında Başarı Öyküleri' gündemiyle düzenlenen Konferansta; çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında politikalarımızı, hayata geçirdiğimiz projelerimizi aktardık. İki milyardan fazla insanı temsil eden İİT çatısı altında üye ülkeler ile iş birliğimizi güçlendirmek adına atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgemizde ve dünyada huzurun, barışın ve istikrarın tesisine yönelik mücadelemizi; başta Gazze olmak üzere, mazlum coğrafyalar için gayretlerimizi paylaştık. Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin Devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edecek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Paramount Otel'e TMSF kayyum olarak atandı

Türkiye'nin konuştuğu operasyonda lüks otele kayyum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Türkiye'de de faaliyet gösteren giyim devinden şok açıklama: Bilgiler çalındı

Türkiye'de yüzlerce mağazası olan giyim devinden şok açıklama
Kanser hastası eşini uyurken öldüren şüpheli: Psikolojimiz çok bozuldu, sık sık tartışıyorduk

İşte kanser hastası eşini uykusunda katleden adamın ilk ifadesi
Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber

Derbi öncesi Beşiktaşlıları sevinçten havalara uçuracak haber
Süper Lig'deki İstanbul derbisinin biletleri ücretsiz

Süper Lig'deki İstanbul derbisinin tüm biletleri ücretsiz oldu
İnce'nin paylaştığı 'yoksulluk' görüntüsünün perde arkası bambaşka çıktı

İnce'nin paylaştığı görüntünün perde arkası bambaşka çıktı
Alexander Sörloth'un yeni takımını duyurdular

Sörloth'un yeni takımını duyurdular
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.