Bakan Güler: Terörsüz bir Türkiye önemli kilometre taşlarından birisidir

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Şüphesiz ki; kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye önemli kilometre taşlarından birisidir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaretler kapsamında Bayburt'a geldi. Bakan Bak ve Bakan Güler, Bayburt Valiliği'ni ziyaret ederek il protokolü ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Bakan Güler ve Bakan Bak, Bayburt Belediyesini de ziyaret ederek kentteki Kapalı Spor Salonunun açılış törenine katıldı. Düzenlenen açılış programında Bakan Bak ve Bakan Güler açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler, güçlü bir Türkiye'nin güçlü şehirlerle mümkün olduğunu belirterek, "Köklü geçmişi, milli değerlerine olan bağlılığı, vatan sevgisi ve fedakarlığı ile gönlümüzde müstesna bir yere sahip olan Bayburt'umuz Türkiye'mizin en özel şehirlerinden biridir. Şehrimiz birlik ve kardeşliğimizin çimentosudur. Bayburt son yıllarda her bölgede olduğu gibi yatırım ve kalkınmalara ev sahipliği yapmıştır. Cumhurbaşkanımız liderliği ve vizyonuyla her alanda güçlü bir atılım gerçekleştirilirken şehrimizde kalkınma sürecinde; eğitimde, kültüre, ulaştırmadan sporda pek çok alanda ciddi yatırımlara kavuşmuştur. Bugün 12 bin civarında lisanslı sporcusuyla Bayburt, bu alanda yükselen bir etkiyi ortaya koyuyor. Pek çok sporcumuz uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil ediyor. Güçlü bir Türkiye, güçlü şehirlerle mümkündür" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KÖK SALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bakan Güler, "Türkiye Yüzyılı hedefi ile başladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bayburt'un her alanda güçlü olması için el birliği ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şüphesiz ki; kutlu hedefe yürürken terörsüz bir Türkiye önemli kilometre taşlarından birisidir. Yıllardır enerji ve kaynaklarımızı tüketen terör belasını bitirerek şehirlerimizi kalkındırmak, ülkemizi huzura ve refaha taşımak çok daha güçlü bir Türkiye'yi gençlerimize emanet etmek en büyük arzumuzdur. PKK ve iltisaklı tüm gruplar, yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermelidir. Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'4 BİN KİŞİLİK BİR KAPASİTE'

Bakan Bak, açılışı yapılan spor salonunun 4 bin kişilik kapasitesi olduğunu belirterek, "Bayburt, bugün özel bir günü yaşıyor. Bugün buraya kazandırdığımız bu spor kompleksi örnekleri içerisinde 4 bin kişilik kapasitesi ile spor salonları ve yardımcı bölümleri ile beraber gerçekten çok özel bir tesis. Biz bu tesisin Bayburt'un gençlerine, çocuklarına, ailelerine ve Bayburt'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Şöyle söyleyeyim; Bayburtlum işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkadan size selam getirdim Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bayburt şampiyon. Cumhurbaşkanımıza en çok oy ve destek veren ilimiz Bayburt. Şampiyonlar unutulmaz. Bayburt'un nüfusuna oranla bin 500 kişilik bir salon yapılacaktı. Cumhurbaşkanımız, 'Bayburt daha fazlasını hak ediyor, 4 bin kişilik salon olsun' dedi. Milli Savunma Bakanımız ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldik" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİMİZ YENİ ŞAMPİYONLAR ÇIKARTMAKTIR'

Bakan Bak, spor alanından büyük atılımların gerçekleştiğini ifade ederek, "Türkiye, geçtiğimiz hafta sporda çok büyük başarılar elde etti. Daha iyilerini istiyoruz. Şampiyonluk istiyoruz. 12 Dev Adam destan yazdı. 25 yıl sonra tekrar Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktık. Kaybettik ama önemli değil. Daha iyilerini istiyoruz. Bizleri sevindirdi. Filenin Sultanları finale çıktı. Gelecek finallerde Türkiye şampiyon olacak. Türkiye spor alanında büyük atılım yapmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye'nin dört bir yanında kapalı spor salonları, yüzde havuzları, stadyumlar ile inanılmaz yatırımlar. Bizim görevimiz buralardan yeni şampiyonlar çıkartmaktır. Yeni alanlarda Türkiye'yi temsil etmektir. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz ile 12 milyon gencimize yüzmeyi öğrettik. Üniversitedeki gençlerimizde 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. 1 milyon yatak kapasitesi, Avrupa'da pek çok ülkenin bütün insanlarını barındırmak demektir. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sabah ve akşam kahvaltıları ücretsiz ve 1 milyon kapasiteden bahsediyoruz. Ülkemizin en önemli görevlerinde bir tanesi. Türkiye gençlere verdiği yatırımlarıyla, tesisleriyle, gençlik merkezleriyle büyük bir atılım içerisindedir. Bayburt'ta da yeni tesisler yapmaya devam edeceğiz. Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu'nu istiyoruz. Bu ülkenin insanlarına layık olmak istiyoruz. Yeni şampiyonluklar kazanacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,