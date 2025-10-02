Haberler

Bakan Güler, Moğolistan'a Resmi Ziyarette Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Güler, burada Türk ve Moğol askeri yetkililerin katılımıyla karşılandı ve MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak ve Makine Kimya ve Endüstrisi Anonim Şirketi'nin (MKE AŞ) Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katılmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'a geldi. Bakan Güler, başkent Ulan Batur'da Türk ve Moğol askeri yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Güler'in başkentte çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Makine Kimya ve Endüstrisi Anonim Şirketi'nin (MKE AŞ) Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katılması bekleniyor. - ULAN BATUR

