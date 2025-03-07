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Bakan Göktaş'tan 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' Açıklaması

Bakan Göktaş'tan 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da hayata geçirilen 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi' hakkında bilgi verdi. Proje ile kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi ve Hatay'daki iş kadınlarıyla işbirliği sağlanması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak Hatay'da hayata geçirilen İşte Kadın Kardeşim Projesi hakkında bilgi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Göktaş'a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da eşlik etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen "İş'te Kadın Kardeşim Projesi" ile ilgili bilgi vererek, proje kapsamında hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gelen iş dünyasından kadınların Hatay'daki kadınlarla işbirliği ve kardeşlik bağı oluşturacağını belirtti.

Bakan Göktaş, kadınların ekonomik anlamda güçlenmesi için başlatılan İşte Kadın Kardeşim Projesi'nin ilk olarak Hatay'da hayata geçtiğini ifade ederek "Proje kapsamında Ankara ve İstanbul'dan, iş dünyasından kente gelen kadınlar var. Bu kadınlarımız Hatay'da üretim yapan iş kadınlarıyla buluşup, iş birliği ve kardeşlik bağı oluşturacak. Böylece Hatay'daki kadınlarla deneyimlerini paylaşacak. Bu projeyle iş birlikleri olacak, iş yapma biçimleri gelişecek. Bunun yanı sıra üretim süreçleri daha verimli hale gelecek. Pazarlama alanında daha geniş bir kitleye ulaşacaklar. Ayrıca bu proje bir yandan da depremin izlerini silip, bölgeye büyük katkı sunacak. Hatay'ın yeniden ihya edilerek güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına inşallah bu proje katkı sağlayacak. Bunu da ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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