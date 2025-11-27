Bakan Göktaş, Nallıhan'da toplu açılış töreninde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, toplumun her bir ferdinin sosyal imkanlara erişimiyle, güçlü aile yapısıyla ve gençlerin hayallerini gerçek kılacak imkanları sunmakla mümkündür." dedi.

Nallıhan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM), İlçe Halk Kütüphanesi, İlçe Gençlik Merkezi ve Tarihi Kocahan Tapduk Emre Sofrası Yöresel Lezzetler ile Bacım Sultan Yöresel El Sanatları Satış Merkezinin toplu açılış töreni düzenlendi.

Alparslan Türkeş Meydanı'nda düzenlenen törene, Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Nallıhan'ın sosyal ve kültürel hayatına değer katacak 4 önemli hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kadınların üretim gücünü büyütecek Aile Destek Merkezinin yeni hizmet binasıyla ilçenin, kalkınma yolunda daha güçlü adım atacağını kaydeden Göktaş, kültürün ve bilginin merkezi olacak Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesinin, her yaştan vatandaşa yeni ufuk açacağını, Gençlik Merkezi ile gençlerin enerjisinin, üretkenliğinin ve geleceğe dair heyecanının daha sağlıklı zemine kavuşacağını söyledi.

Göktaş, "Bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, toplumun her bir ferdinin sosyal imkanlara erişimiyle, güçlü aile yapısıyla ve gençlerin hayallerini gerçek kılacak imkanları sunmakla mümkündür." diye konuştu.

Sosyal politikaların, devletin şefkat elini toplumun her noktasına ulaştıran köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda hayat bulan bu anlayış, Türkiye'nin dört bir yanında toplumun tüm kesimlerine ulaşan hizmetlerle her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bugün yeni hizmetler, bu vizyonun Nallıhan'daki yansımasıdır." ifadesini kullandı.

"Kadınlar üretime yön veren bir aktöre dönüşüyor"

Aile Destek Merkezlerinin Nallıhan'da, kadınların üretimini güçlendirerek aile ekonomisine ve ilçe kalkınmasına katkı sağladığının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu merkezler, kadınların psikososyal, kültürel ve mesleki gelişimini destekleyen bir eğitim ve üretim ortamı sunuyor. Kurslardan aile eğitimlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere uzanan geniş yelpazesiyle çevre ilçelere de örnek bir model olmuş durumda. Nallıhan'da kadın emeği, eğitim ve üretim ekseninde hızlı ve etkin bir ivmeyle büyüyor. Yüzlerce kursiyer ve usta eğiticiyle yürütülen çalışmalar, kadınların beceri kazanmasına ve ekonomik hayatta daha görünür olmasına katkı sağlıyor. Kooperatifleşme adımlarıyla da kadınlar üretime yön veren bir aktöre dönüşüyor."

Bacım Sultan El Sanatları Satış Merkezinin, kadınların el emeğini görünür kılan özel bir alan sunduğunu belirten Göktaş, "Tapduk Emre Sofrası, yöresel lezzetlerin yaşatıldığı ve ziyaretçilerin Nallıhan kültürüyle buluştuğu bir lezzet kapısı olarak ilçeye değer katıyor. Bu yeni hizmet binası da kadınların daha geniş imkanlarla üretebileceği ve öğrenebileceği yeni başlangıç noktası olacak. Burada el sanatları, dokuma, tezhip, seramik, dikiş ve iğne oyası başta olmak üzere pek çok atölye faaliyet gösterecek. Böylece her bir el, her bir ustalık, her bir üretim, kadınların emeğiyle büyüyen büyük bir kalkınma zincirinin halkası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlik enerjisi ile kültürel birikim aynı çatı altında buluşuyor"

Gençlik Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesini, Nallıhan'ın gençliğine ve kültürel hafızasına yapılan stratejik yatırım olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, "Bir yanda araştırmayı ve bilgiyi büyüten kütüphanemiz, diğer yanda üretmeyi, keşfetmeyi ve yenilikçi düşünmeyi destekleyen gençlik merkezimiz. Böylece bilgi ile merak, teknoloji ile sanat, gençlik enerjisi ile kültürel birikim aynı çatı altında buluşuyor ve Nallıhan'ın geleceğine yeni bir yön çiziyor." sözlerini sarf etti.

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda gençlerin potansiyelini destekleyen, kadını ve aileyi güçlendiren, kültürle yoğrulmuş bu yatırımların Nallıhan'a uzun yıllar değer katacağına inandıklarını vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:

"Bu hizmetlerin her biri sadece birer yapı değil, bin yıllık bir medeniyetin taşıyıcısı olan bu toprakların ruhunu besleyen kazanımdır. Nallıhan, Köroğlu'nun yiğitliğine, Ahmet Yesevi hikmetinin nefesine, Tapduk Emre'nin irfanına ve Yunus Emre'nin gönül diline ev sahipliği yapan müstesna bir beldedir. Bugün açılışını yaptığımız hizmetler de işte bu mirasa yaslanan, geleceği besleyen yatırımların devamıdır. Kadının emeğine değer katan, genci düşünceyle, üretimle buluşturan, kültürü nesilden nesle taşıyan her çalışma bu mirasın yaşayan bir parçasıdır. Nallıhan'a hizmet derken hep en doğruyu, en güzeli yapma gayretindeyiz. Nasıl ki Yunus Emre, yıllarca dergaha tek bir eğri odun taşımadıysa, biz de bu şehre sözüyle özü bir iş ortaya koymak için çalışıyoruz."

"İnsanlarımızın önünü açıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım da gerçek siyasetin eser bırakılarak yapıldığını dile getirdi.

Milletin, kimin ne yaptığını gördüğünü kaydeden Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar eser siyaseti yaptığını vurguladı.

Konuşmasında, Tarihi İpek Yolu'nun canlandığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bölünmüş yol geldi, İstanbul'a bağlanacak. Tarihi İpek Yolu geliyor ve yine Nallıhan tarihteki yerini almaya aday. Bu, Nallıhan'a kazandırılacak en güzel eserdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan bu eserlerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nallıhanlılar, üretken insandır. Yapılan bu hizmetlerin çok daha verimli olacağına inanıyoruz. İnsana dokunuyoruz, insanın hayatını kolaylaştırıyoruz. İnsanlarımızın önünü açıyoruz. İnsanlara maddi, manevi mutluluk veriyoruz. Bu eserlerin arkası daha gelecektir. Gençlerimizin kendini yetiştirmesi, vizyon sahibi olması, Müslüman Türk genci gibi yaşaması ve düşünmesini sağlayacak eserlerdir bunlar."

Törende, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de konuşma yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, merkezlerin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Bakan Göktaş ve beraberindekiler, merkezleri gezdi, yetkililerden bilgi aldı.