Bakan Göktaş: Aileyi güçlendiren anlayışı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı'nda da bütün çalışmalarımızda aileyi güçlendiren, büyüklerimize, aile değerlerimize sahip çıkan anlayışı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Göktaş, Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kentte sürekli sahada olan, canla başla çalışan bir il teşkilatı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinde adını tarihe yazdırdığını belirten Göktaş, "Diplomasi alanında da adını tarihe yazdırdı ve NATO Zirvesi vesilesiyle göğsümüz kabardı. Sadece burada değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan 7 milyon vatandaşımızdan tutun da mazlum coğrafyalardaki vatandaşlarımızdan nice mesajlar geldi. Bize bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Göktaş, Türkiye'nin 22 yıl önce de NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Fakat orada bazı eksiklikler vardı. Saygıdeğer Hanımefendi davet edilmemişti. Sebebi ise başörtüsü. Ama dün Saygıdeğer Hanımefendi, lider eşlerine, çok güzel bir toplantıya, çocuklarımızın güvenliğini ilgilendiren bir programda ev sahipliği, liderliği yaptı. Gerçekten gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

"Eser ve hizmet siyaseti, diplomasi, savunma sanayi, güvenlik, barış derken AK Parti, burada." diyen Göktaş, bu davaya gönül veren herkese teşekkür etti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1997'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken bir üniversitede "Başbakan, devlet başkanı olduğunuzda diğer ülkelerin başkanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız?" sorusuna "Türkçe" yanıtını verdiğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız dün Türkçe konuştu." dedi.

Kente yatırımlar devam edecek

Türkiye'nin dört bir yanında, her alanda eserler yapıldığını, sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde yeniliklerin hayata geçirildiğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal politikanın 's'si okunmuyordu. 'Özürlüler', 'sakatlar' deniliyordu. 'Evimde engellime bakıyorum. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımız benim yanımda.' diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. 'Önce vatandaşım. Her yerden keserim, sosyal politikamdan kesmem.' diyen bir liderimiz var. Bu da çok önemli. Yurt dışında, bütçe kısıtlaması yapıldığında ilk önce sosyal politikalardan, alanlardan, vatandaşa doğrudan dokunan alanlardan yapılır. Biz, 'önce millet' diyoruz."

Ailenin önemine değinen Göktaş, "Buraya bir gündüzlü yaşlı bakım merkezi daha açacağız bir de otizmlilere yönelik gündüzlü merkez açacağımızın müjdesini veriyoruz. En yakın zamanda temelini atacağız." dedi.

Bakan Göktaş, devletin her an vatandaşının yanında olduğunun altını çizerek, Eskişehirli vatandaşlara sosyoekonomik destek hizmetleriyle 2026 yılı ocak ayından bu yana 70,8 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 2025 yılında Eskişehir'e 23 bin 770 hane için 1,34 milyar lira kaynak aktarıldığına değinen Göktaş, kente yatırımların devam edeceğini, Tepebaşı'na huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, engelsiz yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandıracaklarını söyledi.

"Türkiye'de bir kreş seferberliği başlattık"

Göktaş, doğum yapan annelere verilen desteğe dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeni Doğum Yardım Programı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamda, Türkiye'de 1 milyondan fazla anneye, doğum yardım ödemeleri verildi. İlk çocuğa 5 bin liralık, 2 ve sonraki çocuklar için her ay düzenli olarak, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar annenin hesabına düzenli olarak yatırıyoruz. Diğer önemli programımız, 18-29 yaş arası evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sunduğumuz 0 faizli, 4 yıllık kredi."

Evlenmek, yuva kurmak, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yanında olduklarını belirten Göktaş, "Türkiye'de bir kreş seferberliği başlattık. İnşallah en yakın zamanda Eskişehir'de de bir gündüzlü, 0-6 yaşa yönelik sosyal kreş hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, "2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı'nda da bütün çalışmalarımızda aileyi güçlendiren, büyüklerimize, aile değerlerimize sahip çıkan anlayışı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da AK Parti'nin başarısının temelinin teşkilatlarından geçtiğini dile getirerek, "AK Parti'nin gerçek gücü, teşkilatıdır. Bu dava, 'gece gündüz' demeden çalışanların, milletin duasını kazanmayı, en büyük makam bilenlerin omuzlarında yükseldi." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana istişare kültürünü şiar edinmiş bir aile olduğunu, yol arkadaşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüş, talep ve ihtiyaçlarının daima yol gösterici birer pusula olduğunu söyledi.

Gelecekte hep birlikte çok daha fazla çalışacaklarını belirten Albayrak, "AK Parti hükümetleri olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Eskişehir'e son 25 yılda kazandırdığımız yatırım ve destek tutarı 380,2 milyar lirayı aşmıştır. Elbette biz, bu hizmetleri yeterli görmüyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletvekillerimizin destekleriyle birlikte yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ile partililer katıldı.