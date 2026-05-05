Bakan Göktaş: "Gaziantep ve Şanlıurfa'daki afetten etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için SYDV'ye 55 milyon lira aktardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gaziantep ve Şanlıurfa'daki afetten etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep ve Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bu kapsamda, afetten etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, her iki ilimizde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 55 milyon lira tutarında kaynak aktardık. SYDV ekiplerimiz tarafından sahada yürütülen inceleme, hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmaları ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde devam etmektedir. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizle vatandaşlarımıza ulaşıyor, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı