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Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.

- Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

KİEV - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna'ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.

Fidan'ın ziyaretinde Tahıl Anlaşması'nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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