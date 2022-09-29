Bakan Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı kapsamında katıldığı toplantıda konuştu
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Bakan Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı kapsamında katıldığı toplantıda konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı kapsamında katıldığı toplantıda konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı kapsamında katıldığı toplantıda konuştu
DENİZLİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Programı kapsamında katıldığı toplantıda konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika