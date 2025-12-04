Haberler

Bakan Bolat, Libyalı mevkidaşı Şahubi ile telefonda görüştü

Bakan Bolat, Libyalı mevkidaşı Şahubi ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Muhammed Şahubi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Muhammed Şahubi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Sayın Muhammed Şahubi ile bugün verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Ekim ayında yaptığımız toplantıda, Türk müteahhitlerinin Libya'daki faaliyetlerine ilişkin, karşılıklı mutabakatımız çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri ele aldık ve kısa vadede birlikte atacağımız somut adımları kararlaştırdık. Türkiye'nin bölgesel kalkınmaya katkı sunan güçlü müteahhitlik birikimi, dost ve kardeş Libya'da da her zaman olduğu gibi karşılıklı kazanç anlayışıyla, firmalarımızca sürdürülmeye devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; müteahhitlikten lojistiğe, ihracattan yatırım iş birliklerine kadar geniş bir alanda Libya ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek, firmalarımızın sahadaki varlığını artırmak ve ülkemizin dış ekonomik vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var

Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.