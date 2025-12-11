Bakan Bolat: 2026 yılında mal ihracatımızı 289 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz (2)

'E-TİCARETTE BU YILIN İLK 9 AYINDA 11,4 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN YATIRIM GELDİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 'Hal Yasası'nda değişiklikle ilgili sorular üzerine Bakan Bolat, "Bizim yaptığımız ve görüşe açtığımız çalışmada özellikle üretici birliklerinin hallerde payının yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarılmasını öneriyoruz. Üretici birliklerine yönelik özel hal kurulması, üretici birliklerine yönelik özel pazar yerleri ayrılması ve yeni hallerin kurulmasına mali destek depolama ve frigorifik taşımaların desteklenmesi gibi hükümler yer almaktadır. Bunun yanında, soğan ve patatesle alakalı konu gündeme geldi. Soğanda ve patateste biz gerçekten büyük bir fedakarlıkla Maliye'den aldığımız ilave destekle ihracat desteği verdik, çiftçimizin, üreticimizin yanında yer aldık. E-ticaret ve dijital ticaret çağın yeni bir gelişmesi ve toplam ticaretin yüzde 20'sine ulaşmış durumda bulunuyor. Bu açıdan Türkiye'de yaklaşık 3 trilyon liralık bir hacmi temsil ediyor ve 1,6 trilyon lira da perakende e-ticaret temsil ediyor. Gayrisafi yurt içi hasıla içinde e-ticaretin payı yüzde 6,5'a ulaştı ve bu anlamda da dünyadaki trende paralel bir gelişim gösteriyor. E-ticaret konusunda pazar yerlerinin sayısı arttı, yeni yatırımcılar pazara girdi ve rekabete girdiler. Bu anlamda da bu yıl ilk 9 ayda 11,4 milyar dolar ülkemize doğrudan yatırım geldi. E-ticaret sektörüne de 4 yeni oyuncu katılmış oldu. Getirdiğimiz düzenlemeyle hiçbir pazar yerinin e-ticaretteki toplam payın yüzde 20'sini açmaması sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

'5 YILDA TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 848 BİN ESNAF İŞLETMESİ KURULMUŞTUR'

Esnaf ve zincir marketler ile ilgili 'Perakende Ticaret Kanunu'nun sıkı bir şekilde uygulandığını ve zaman içinde kısmi değişikliklerin yapıldığını söyleyen Bakan Bolat, "Bizim dönemimizde de 29 Mayıs 2024 tarihindeki değişiklikte zincir marketlere yeni sorumluluklar getirildi. İşletmelerin açılış ya da kapanış saatleri noktasında perakende sektöründe valilikler yetkilendirilmiştir ve meslek odalarıyla birlikte, ticaret odalarıyla birlikte istişare ederek bunu belirleyebilmektedirler. Bunun yanında şirketler sayısı; 2020'nin başından bu yana 5 yıldır Türkiye'de 1 milyon 848 bin 780 yeni esnaf işletmesi kurulmuştur; 678 bin 211 kapanış gerçekleşti. Yaklaşık 1'e 3 daha fazla açılış ve sayı artışı söz konusudur. Şirketler noktasında da benzeri bir gelişme var. Kapanan her bir şirkete karşı 3,87 yeni şirket kurulduğu 2025 yılının ilk on ayında görülmektedir. Bunun yanında, antrepo konusunda konuyu sanki büyük bir konuymuş gibi gündeme getiren ilgili milletvekiline hem Plan ve Bütçe Komisyonunda sözlü olarak hem de detaylı bir şekilde yazılı olarak cevap verdim. Ali Mahir Bey, bağırarak çağırarak üste çıkacağını zannediyor ama bu olsa olsa yavuz hırsız ev sahibini bastırır mantığından bir hamle. İnsan, herhalde karşınızdakini kendiniz gibi zannediyorsunuz. Siz önce belediyelerdeki icraatlarınıza cevap verirsiniz" diye konuştu.

'ANTREPONUN KARŞILIĞINI NASIL VERDİN'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba araya girerek, 'Antreponun karşılığını nasıl verdin, hangi çıkar karşılığı verdin, hangi para karşılığı verdin, hangi büyük adam karşılığı verdin? Onun cevabını ver. Sen de onur varsa, onur varsa antreponun ruhsatını nasıl verdin, onur varsa o antreponun ruhsatını nasıl verdin onun cevabını ver" demesi üzerine Bakan Bolat, "Veli Ağbaba Bey, siz kendinizi bizimle karıştırmayın. Burada, muhalefet milletvekilleri dahi bizi ve Ticaret Bakanlığındaki arkadaşlarımızı tanıyor, anladın mı? Sen kendini bizimle karıştırma" dedi.

'İSTİFAYA DAVET EDİYORUM'

Ardından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sataşmadan dolayı söz aldı. Başarır, "Sayın Bakan o kadar iddiada bulunduk, tek bir şey söyledi, 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.' Bakın, burada seçilmişler var, ev sahibi biziz yavuz hırsız orada, onu söyleyeyim, o bunu bilsin. Bir kaçakçıya Bakanlık tarafından antrepo, depo veren bir Bakan burada oturamaz. Ben kendisini kınıyorum. İstifaya davet ediyorum. Çıksın, bu iddialara cevap versin. Biz raporla konuşuyoruz, biz kendi müfettişlerinin raporlarıyla konuşuyoruz. Biz soruşturmayla konuşuyoruz. 2 milyar dolarlık bir yolsuzluktan bahsediyoruz. Bunun hesabını verme, gel burada kıvır, kıvır, ya, konuş" değerlendirmesinde bulundu.

'SEN BOSTAN KORKULUĞU MUSUN MÜBAREK'

Sataşma nedeniyle söz isteyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "2022 yılında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipleri Şubesi tarafından bir operasyon yapılıyor. Bu operasyonda adı geçen şirketin kaçakçılık yaptığı söyleniyor. Bakın, 2022'de, 2021 döneminde 42 milyar, kaçırılan vergi 18 milyar. MASAK'a bildirilen şüpheli para 88 milyar, bunun içinde 2022 yok, 2023 yok, 2024 yok. İfadeyi okuyorum, Kemal Can diyor ki, 'Ben devlet büyüklerinin ricasıyla Ciner Grubunu aldım. Ayrıca, bu antrepo ruhsatını devlet büyüklerinin ricasıyla aldım.' Plan ve Bütçe Komisyonunda yüzüne bakarak, gözlerinin içine bakarak sordum. Bu ruhsatı kim verdi dedim. Kıvırttı, Sayın Bakan bürokratları satan adamdır. Ne dedi? 'Ben vermedim, Gümrük Müdürlüğü verdi.' Gümrük Müdürlüğü bana mı bağlı? Sen bostan korkuluğu musun mübarek? Bakın, burada para var, açık kaçakcılık yapan bir şirket var AK Parti'liler, vicdanınıza, haysiyetinize sesleniyorum; Burada kaçakçılık yapan bir şirket var" ifadelerini kullandı.

'ÖNCE SİZ HER TÜRLÜ YOLSUZLUKTAN CHP'Yİ TEMİZLEYİN'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bakın, güya elinde bir rapor varmış, 'Söyleniyor, ediliyor' laflarıyla kendi suçunu bastırmaya çalışıyor. Bakın, kimin haklı, kimin algıcı olduğunu milletimiz çok ama çok iyi biliyor. Bu konuda her türlü yolsuzluk ve hırsızlığın üzerine gittik ve gidiyoruz ancak kendi sıfatlarınızı ne grubumuza ne bakanlarımıza atamazsınız. Önce, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi her türlü hırsızlıktan, yolsuzluktan CHP'yi temizleyin, öyle gelin, öyle söyleyin" diye konuştu.

'YOLSUZLUK ARIYORSANIZ AYNAYA BAKIN'

Meclis Başkanvekili yaşanan tartışmaların devam etmesiyle birlikte CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a söz verdi. Başarır, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ne dedi? 'Asrın hırsızlığını yapan parti AK Parti' dedi. Sen bundan örnek aldın mı? Almadın. Şimdi bunu mu söylüyorsunuz? Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık arıyorsanız aynaya bakın" dedi.

TİCARET BAKANLIĞININ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Ticaret Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.