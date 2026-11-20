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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karaçi Limanı'na ulaşan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Pakistanlı bakanlarla birlikte gezerek, heyete "Reis" ifadesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanılan bir hitap şekli olduğunu anlattı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevin ardından ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan'a ulaştı. Karaçi Limanına yanaşan gemi için bir karşılama töreni düzenlendi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik katıldı.

Törenin ardından Bakan Bayraktar, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik eşliğinde, Karaçi Limanı'ndaki Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar ve beraberindeki heyet, geminin Pakistan açıklarındaki yeni görevi öncesinde yürütülen son hazırlıkları yerinde incelemek üzere teknik ekip ve mürettebatla bir araya geldi.

Limanda "Oruç- Reis" sohbeti

Geminin güvertesini gezen heyet üyeleri arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıdı. Heyet üyeleri, isim ve hitapların anlamları üzerine sohbet ederken Pakistanlı Bakanlara "Oruç" ifadesinin denizcilik ve kaptanlık kavramlarıyla ilişkisi anlatıldı. "Reis" kelimesinin ise "komutan" anlamı taşıdığı belirtilirken Bakan Bayraktar sohbetin devamında "Reis" ifadesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullanılan bir hitap şekli olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı