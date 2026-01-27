Haberler

Bakan Bayraktar, Nijeryalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile kritik mineraller ve madencilik alanında potansiyeli değerlendirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında mevcut potansiyeli ve Türkiye-Nijerya arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye ve Nijerya arasında karşılıklı kazanç ve uzun vadeli ortaklık esasına dayalı iş birliği zeminini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

