Bakan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Hüdeyir ile görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık. Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik. Irak petrolünü Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına güvenli ve kesintisiz ulaştıran bu hat, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin de gösterdiği üzere bölgesel ve küresel enerji arz güvenliği açısından her zamankinden daha stratejik bir konuma sahip. Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak'ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı