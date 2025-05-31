Bakan Bayraktar, Gençlerle Buluşma Etkinliğinde Enerji Vizyonunu Paylaştı

Bakan Bayraktar, Gençlerle Buluşma Etkinliğinde Enerji Vizyonunu Paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye'nin yerli enerji hedeflerine ve gençlerin bu süreçteki önemine vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğini katıldı.

Bakan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' etkinliğine katıldı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Eskişehir'de umudumuz, ufkumuz, enerji kaynağımız olan genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Karadeniz'in derinliklerinden Gabar'ın zirvesine enerjide tam bağımsızlık hedefiyle gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimi anlattık. Yerli üretimle şekillenen bu büyük enerji ve madencilik vizyonunda Eskişehir çok önemli bir role sahip" ifadelerine yer verdi.

" Türkiye'nin yeni başarı hikayeleri onların adımlarıyla yazılacak"

Bakan Albayrak, paylaşımın devamında şunları aktardı:

"Dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementi rezervi Beylikova'da. Aynı zamanda dünyanın en büyük rafine bor üretim kapasitesi Eskişehir'de. Bu iki değer Türkiye'nin kritik teknolojilerde kendi ayakları üzerinde durmasının temelini oluşturuyor. Enerji ve madencilikte artık sadece potansiyele değil küresel ölçekte iddiaya sahibiz. Bu iddiayı taşıyacak en büyük güç ise gençlerimiz. Azimleri, fikirleri ve enerjileriyle geleceği inşa etmeye aday genç kardeşlerimizin yolu açık. Türkiye'nin yeni başarı hikayeleri onların adımlarıyla yazılacak."

Programlarını tamamlayan Bakan Bayraktar, Eryaman YHT Gar'a dönmek üzere Eskişehir Tren İstasyonu'na doğru yola çıktı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
İtirafçı Aziz İhsan Aktaş'tan rüşvet iddiası: Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verdim

Son operasyonun itirafçısından "1 milyon dolar" iddiası
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsanesi Okocha'dan Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri

Fenerbahçe efsanesinden Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu köyde 10 yıldır kimse sigara içmiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uydular

Erdoğan'ın çağrısına uydular! 10 yıldır kimse ağzına sürmüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho'dan muhabirin o sorusuna olay cevap

Muhabirin o sorusuna olay cevap
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
Skriniar'dan veda gibi açıklama: Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım

Maç sonunda veda gibi sözler: Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.