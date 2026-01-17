Haberler

Gabar'da Enerjide Bağımsızlık Vurgusu

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden Şırnak Gabar'da bulunan Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'nun görüntüsünü paylaştı. Bakan Bayraktar paylaşımında, "Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar'da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
