Bakan Bayraktar'dan Suriye Ziyareti: Enerji İş Birliği İçin Mutabakat

Bakan Bayraktar'dan Suriye Ziyareti: Enerji İş Birliği İçin Mutabakat
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam'da Suriye Enerji Bakanı ile bir araya gelerek enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzaladı. Daha sonra Suriye Devlet Başkanı ile de görüşerek iki ülke ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'de enerji iş birliğine yönelik temaslarına başladı. Bayraktar, başkent Şam'da Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanlar iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında mutabakat zaptı imzaladı. Bakan Bayraktar, daha sonra Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Halk Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ile Suriye'nin alt yapı gelişmeleri ele alındı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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