Bakan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.