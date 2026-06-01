Bakan Bayraktar: "2035 yılında 120 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 31'inci Bakü Enerji Forumu kapsamında gerçekleştirilen panel konuşmasında, "Geleceğe baktığımızda ise 2035 yılında 120 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef, 5 gigawattlık deniz üstü rüzgar enerjisi santraline sahip olmayı da kapsamaktadır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 31'nci Bakü Enerji Forumu'ndaki programına devam ediyor. Bakan Bayraktar, forum kapsamında bakanlar diyaloğu oturumuna katıldı. Oturumda konuşan Bayraktar, "Orta Asya tarihi bir yol ayrımında bulunmaktadır. Bölgenin büyük yenilenebilir enerji potansiyelinin ortaya çıkarılması, enerji dönüşümü hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemlidir. Büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacımız var; ancak elbette bu yatırımların finansmanı kritik bir unsurdur. Yatırımları harekete geçirmek için her türlü enerji altyapısını güçlendirmeli ve öngörülebilir bir düzenleyici çerçeve oluşturmalıyız. Türkiye bu dönüşümün yalnızca bir gözlemcisi değildir. Biz yeni bir enerji mimarisini aktif olarak inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mart ayında toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünü 125 gigawatt'ı aştığını ifade eden Bayraktar, "Daha önce de belirtildiği gibi bunun yüzde 60'tan fazlası yenilenebilir kaynaklardan gelmektedir. Rüzgar ve güneş enerjisindeki politikaların neler başarabileceğinin bir göstergesidir. Son 20 yılda toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitemizi neredeyse 0 gigawattan 41 gigawattın üzerine çıkardık. Ancak bu yalnızca kağıt üzerindeki bir kapasite değildir; gerçek etkisi üretim rakamlarında açıkça görülmektedir. Geçtiğimiz mart ayında toplam aylık elektrik üretimimiz yaklaşık 30 terawatt-saat seviyesine ulaşmıştır. Dikkat çekici bir şekilde bunun üçte ikisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Geleceğe baktığımızda ise 2035 yılında 120 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef, 5 gigawattlık deniz üstü rüzgar enerjisi santraline sahip olmayı da kapsamaktadır" dedi.

"Yeşil iletim altyapısı için gerekli toplam yatırım yaklaşık 28 milyar dolar olacaktır"

Bu devasa miktardaki enerjiyi ve kapasiteyi elektrik şebekesine güvenli ve sürdürülebilir şekilde entegre etmek için büyük ölçekli iletim altyapısı yatırımlarının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu hedefe ulaşmak amacıyla Türkiye, yeşil elektrik şebekesinde çok büyük bir modernizasyon planlamaktadır. Yol haritamız, 40 gigawatt kapasiteli yaklaşık 15 bin kilometre yüksek gerilim doğru akım (HVDC) hattının inşasını ve buna ilave olarak 15 bin kilometre geleneksel alternatif akım (AC) hattının eklenmesini içermektedir. Bu yeşil iletim altyapısı için gerekli toplam yatırım yaklaşık 28 milyar dolar olacaktır. Enerji dönüşümü için finansmanın harekete geçirilmesinden bahsettiğimizde kastettiğimiz altyapı yatırımlarının ölçeği tam olarak budur. Ayrıca büyümeyi yerli sanayi kapasitemizle de güçlendiriyoruz. Bugün Türkiye, güneş enerjisi bileşenlerinde yüzde 75, rüzgar enerjisi bileşenlerinde ise yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına ulaşmıştır" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı