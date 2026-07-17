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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Batman'da

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Batman'da
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman programı kapsamında valiliği ziyaret etti. Vali Ekrem Canalp ile görüşen Bak, kentteki gençlik ve spor yatırımları ile devam eden projeleri değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Batman programı çerçevesinde valiliği ziyaret etti.

Valilik binasına gelişinde Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Bak, ilk olarak Valilik Şeref Defterini imzaladı. Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Canalp ile makamda bir araya gelen Bakan Bak, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, gençlik ve spor yatırımları başta olmak üzere Batman'da devam eden projeler ile planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Bakan Bak'ın Batman'daki programı gün boyunca devam edecek. Program kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek olan Bakan Bak'ın, gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin incelemelerde bulunması ve farklı etkinliklere katılması bekleniyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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