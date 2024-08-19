Bahçeli'den Ali Koç'u mest eden nezaket! 'Gerek yok' demesine rağmen kapıya kadar uğurladı

Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

"GEREK YOK" DEMESİNE RAĞMEN ARACINA KADAR UĞURLADI

Görüşmenin ardından kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. MHP lideri Bahçeli, kendisini ziyaret eden Ali Koç'ı "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen aracına kadar uğurladı.

BAHÇELİ'DEN ÖNCE DE ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Bahçeli'yi ziyaret eden Koç, bugün öğle saatlerinde de CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

FORMA HEDİYE ETTİ

Basına kapalı görüşmede Özel'e, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Ali Koç, görüşmede Özgür Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.