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Bahçeli'den Ali Koç'u mest eden nezaket! "Gerek yok" demesine rağmen kapıya kadar uğurladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, parti genel merkezinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen Bahçeli'nin Ali Koç'u aracına kadar uğurlaması dikkat çekti.

Göztepe Fenerbahçe maçında Göztepeli yöneticinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arkasından iterek yere düşürmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ederken Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

"GEREK YOK" DEMESİNE RAĞMEN ARACINA KADAR UĞURLADI

Görüşmenin ardından kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. MHP lideri Bahçeli, kendisini ziyaret eden Ali Koç'ı "Gerek yok, yorulmayın" demesine rağmen aracına kadar uğurladı.

Bahçeli'den Ali Koç'u mest eden nezaket! 'Gerek yok' demesine rağmen kapıya kadar uğurladı

BAHÇELİ'DEN ÖNCE DE ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Bahçeli'yi ziyaret eden Koç, bugün öğle saatlerinde de CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bahçeli'den Ali Koç'u mest eden nezaket! 'Gerek yok' demesine rağmen kapıya kadar uğurladı

FORMA HEDİYE ETTİ

Basına kapalı görüşmede Özel'e, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Ali Koç, görüşmede Özgür Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Ali Koç Spor Politika Spor Haberler

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Yorumlar (11)

GAGS:

tam araca yaklaşırken GÖZTEPELİ FATİH abimiz gibi itseydi keşke.. ne gülerdik hep birlikte.. :D

48
55
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Temel Temel:

durup dururken ne ziyareti bu yine bir haller var.

64
13
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Zamanla Akıllanan Adam:

GEN Bİ FIRILDAK PEŞİNDE

38
15
yanıtYanıtla
Abdullah null:

YÜRÜ BE KOÇ'UM

15
18
yanıtYanıtla
Dino yiltamer:

Ali koç Devlet Bahçeli den Reise rica edin bu sene sampiyon olalım demiş yoksa Maurinho ve ben gidiciyim söylemiş.

19
10
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Allah'ım yine neler dönüyor acaba aklıma Aydın Doğan geldi

14
7
yanıtYanıtla
ilker oymak:

???? ????

15
3
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Selim Güler:

Iste bu birlik olalim cok cok faydasini görürüz .Vatanimiz icin elele olmamiz gerekir.Ali kocu sevmezdim fakat bu hareketi gözüme girdi

5
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yanıtYanıtla
Sebahattin Yakar:

ah para ah sen nelere kaditsin

2
1
yanıtYanıtla
BLACK LİON LİON:

Ali bunları günahı kadar sevmez bakmayın işte iş başka Ali bilir işini

0
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yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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