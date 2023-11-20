Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü. İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılması konularını ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslar için Bakü'de bulunan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reşit, Aliyev tarafından törenle karşılandı. Aliyev ve Reşit, törenin ardından ikili görüşme gerçekleştirdi.

Aliyev, Azerbaycan-Irak Hükümetlerarası Karma Komisyon'un yakın zamanda Irak'ta toplanacağını bildirerek, bu komisyonun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da genişlemesine önemli katkı sunacağını belirtti.

Reşit, Azerbaycan'la ilişkileri daha da geliştirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, ziyareti kapsamında imzalanacak anlaşmaların, iki ülke ilişkilerinin genişlemesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Azerbaycan ve Irak'ın uluslararası kuruluşlar çerçevesinde daima birbirlerinin tutumunu desteklemesinden memnuniyetle bahsedilen görüşmede, iki ülke arasında ekonomi, enerji, kültür, bilim, eğitim ve turizm alanlarında işbirlikleri için elverişli fırsatların olduğu kaydedildi.

Azerbaycan'la Irak arasında anlaşmalar imzalandı

Reşit'in Bakü temasları kapsamında Azerbaycan'la Irak arasında anlaşmalar imzalandı.

Aliyev ve Reşit'in hazır bulunduğu törende ilgili bakanlar, çalışma ve sosyal güvenlik ile turizm alanlarında işbirliği anlaşmalarına imza attı.