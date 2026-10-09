Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, her yönde 15 milyon tonluk transit hedefini açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin sınırlı katılımlı toplantısındaki konuşmasında, "Orta vadede hedefimiz, Doğu-Batı güzergahı ve Kuzey-Güney güzergahı üzerinden Azerbaycan'dan geçen yük taşımacılığını her bir yönde 15 milyon tona çıkarmaktır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrindeki temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev temasları kapsamında, Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin sınırlı katılımlı toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Aliyev, Türkmenistan'ın dinamik gelişiminin açıkça görüldüğünü belirterek, "Kardeş Türkmenistan'ın başarıları bizi yürekten sevindiriyor. İki ülke arasındaki üst düzey temasların yoğun şekilde sürdürülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 2025 yılının ağustos ayında Türkmenistan'ı ziyaret ettim. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov geçen yıl iki kez Azerbaycan'a geldi. Bu yıl haziran ayında ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov Azerbaycan'a devlet ziyaretinde bulundu. Bu temasların ikili ilişkilere ivme kazandırdığını ve birçok alanda işbirliğinin genişletilmesi için yeni fırsatlar oluşturuyor. Bu yıl ise BDT'nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutlanıyor. BDT, geçen yıllar boyunca siyasi diyaloğun sürdürülmesi, karşılıklı fayda sağlayan iş birliğinin geliştirilmesi ve üye ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından gerekli bir platform olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

"Yılın ilk yarısında Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımacılık yaklaşık 8 milyon tona ulaşmıştır"

Azerbaycan'ın kendi modern ulaşım ve lojistik altyapısını adeta sıfırdan kurmuş olduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan, bölgenin başlıca ulaşım merkezlerinden biri olarak konumunu sürekli güçlendirmekte, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı uluslararası koridorları boyunca güvenilir transit geçişi sağlamaktadır. 2026 yılının ilk yarısında Azerbaycan üzerinden geçen transit taşımacılığın hacmi yüzde 10 artarak yaklaşık 8 milyon tona ulaşmıştır. Orta vadede hedefimiz, Doğu-Batı güzergahı ve Kuzey-Güney güzergahı üzerinden Azerbaycan'dan geçen yük taşımacılığını her bir yönde 15 milyon tona çıkarmaktır" diye konuştu.

Azerbaycan'ın 2027 yılında BDT'de eş başkanlık yapması yönündeki kararı destekledikleri için üye ülkelerin başkanlarına teşekkürlerini ifade eden Aliyev, "Bunu ülkemize duyulan yüksek güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyor ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesinde aktif rol almaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Azerbaycan ayrıca 2028 yılında BDT dönem başkanlığını üstlenmeye ve aynı yılın sonbaharında BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı