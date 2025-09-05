Ayşen Gürcan, Eskişehir'de İlçeleri Ziyaret Etti

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Han, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcan'a ziyaretlerinde İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Han ilçesinde Belediye Başkanı Bekir Berceli ile görüşen Gürcan, ilçenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşerek kaldırım taşı, çöp konteyneri ve doğalgaz altyapısı için ödenek talebinde bulundu.

Gürcan ayrıca pazar yerinde ve esnafla bir araya geldi, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı ve yapımı süren TOKİ konutlarıyla yeni Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemeler yaptı.

Çifteler ilçesinde Sakaryabaşı'nı ziyaret eden Gürcan, bölgenin yalnızca su kaynaklarıyla değil, eşsiz doğasıyla da önemli değer taşıdığını, Sakaryabaşı'nın eski güzelliğine kavuşturulması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Gürcan, Mahmudiye ilçesi Balçıkhisar Mahallesi'nde de yapımı devam eden jeotermal enerjiyle ısıtılacak modern sera projesi hakkında bilgi aldı.