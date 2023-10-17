Aydın Valisi Söke'de Borsa ve Odayı Ziyaret Etti

Söke'de gerçekleştirilen tarla gününe katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat beraberinde Söke Kaymakamı Ali Akça ile birlikte borsa ve odaya ziyarette bulundu.

Söke Ticaret Borsası'nda Başkanlar Nejat Sağel ve Ali Özdericioğlu ile birlikte meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Canbolat daha sonra Söke Ticaret Odası'na geçti. Vali'nin ziyaretinde Söke Ticaret Odası Başkanları Metin Sakalar ve Veysel Kara ile birlikte meclis üyeleri de hazır bulundu. - AYDIN