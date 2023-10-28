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Aydın ilçelerinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü törenleri düzenlendi

Aydın'ın Germencik, Söke ve Yenipazar ilçelerinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlere protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.