Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı: Su İndirimi ve Deve Güreşi Tartışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı öncesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı.

Kurulda, CHP'li üyelerin suya yüzde 50 indirim yapılmasına ilişkin önerisine Çerçioğlu, "Yüzde 50 az olur, yüzde 70 indirime gidelim" yanıtını verdi.

Önerge gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Daha sonra gerçekleşen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri okundu.

CHP grubu, kentteki deve güreşi festivaline Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçeye eşit oranda maddi destek vermesi yönünde önerge sundu.

Bunun üzerine Çerçioğlu, "Paranız yok mu sizin deve güreşi yapacak?" ifadelerini kullandı.

Önerge oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile Kültür komisyonlarına havale edildi.