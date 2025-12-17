Avrupa Parlamentosu, Rus gazının ithalatını yasaklama planını onayladı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Rus gazının ithalatını kademeli olarak yasaklama planını onayladı.

Avrupa Parlamentosu (AP), bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen oylama ile Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının 2027 sonbaharına kadar kademeli olarak sıfıra indirilmesine yönelik teklifi onayladı. Rus gazının ithalatının yasaklanması planı 120 oya karşılık 500 evet oyu ile kabul edildi. Oylamada 32 parlamenter de çekimser oy kullandı. Parlamentonun onayı, Avrupa Konseyi ve Parlamento temsilcilerinin 3 Aralık'ta Rus gazının yasaklanmasına ilişkin müzakerelerde uzlaşma sağlamalarının ardından geldi.

Gaz ithalatı 30 Eylül 2027'ye kadar aşamalı olarak sona erdirilecek

AB üyesi ülkeler tarafından da onaylanması gereken düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 2026 yılında spot piyasadan yapılan Rus LNG ithalatı birlik genelinde yasaklanacak. Doğal gaz boru hattı üzerinden yapılan gaz ithalatı ise 30 Eylül 2027 tarihine kadar aşamalı olarak sona erdirilecek.

AB üyesi ülkeler tarafından nitelikli oy çokluğu ile kabul edilebilecek şekilde düzenlenen yasal düzenleme, bu şekilde Moskova'dan doğal gaz ithalatını sürdürmek isteyen Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler tarafından engellenemeyecek.

Ekim ayı itibarıyla AB'nin gaz ithalatında Rusya'nın payı yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu. Savaşın başlangıcından önce bu oran yüzde 45 seviyesindeydi.

Von der Leyen: "Rusya'dan bağımsızlığımızı kazandık"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu sabah parlamentoda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'daki savaşın başından bu yana Rus gazı kullanımını önemli ölçüde azalttığına dikkat çekti. Diğer fosil yakıtların ithalatına da değinen Von der Leyen, "Rusya'dan ithal edilen kömür oranı, savaşın başında yüzde 51 iken bugün sıfıra indi. Ham petrol ithalatı ise savaşın başında yüzde 26 seviyesinden yüzde 2'ye düştü. Rus fosil yakıtlarını kalıcı ve temelli bir biçimde aşamalı olarak tamamen sona erdireceğiz. Sadece birkaç yıl önce bu düşünülemezdi. Ancak harekete geçtik ve Rusya'dan bağımsızlığımızı kazandık" ifadelerini kullandı. - STRASBOURG