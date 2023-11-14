ASELSAN, Anıtkabir'i ziyaret etti

ASELSAN, 48'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki yöneticiler, Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

ASELSAN'ın 48. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şirket yöneticileri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki şirket üst yönetimi heyeti, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından Akyol, beraberindeki ASELSAN heyeti ile birlikte, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Akyol, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın 48'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde huzurlarınızda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milletinin zorluklar karşısında neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını coşkuyla kutluyoruz. ASELSAN olarak, Cumhuriyeti kutlamanın en iyi yolunun ülkemize yeni ve kritik teknolojileri kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetimize olan vefa borcumuzu, geliştirdiğimiz yerli ve milli sistemlerimizle ödemeyi sürdürüyoruz. Güçlü devletlerin, güçlü kurumları olur. Milletimizin gözbebeği olan ASELSAN, geliştirdiği özgün teknolojilerle, bugün dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47'nci sırada yer almaktadır.

ASELSAN, sadece Türkiye'de değil küresel alanda da itibar sahibi bir şirket kimliği kazanmıştır. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarılar ile yetinemeyeceğiz. Yeni başarılarla milletimizin yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri yerli ve milli olarak üreteceğiz. Bunun da ötesine geçeceğiz, alanında dünyanın en iyi, en başarılı sistemlerini geliştireceğiz. Dünyaya yeni teknolojileri sunan bir şirket olacağız. Yüksek teknolojili ürünlerimizle ihracat odaklı olarak büyüyeceğiz. 10 bini aşkın büyük bir aile olarak, kurucusu olduğunuz Cumhuriyeti yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz."