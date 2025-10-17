Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türk yatırımcılara çağrı: "Ticaret hacmini bir kez daha ikiye katlayalım"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk- Türkiye Yatırım Forumu'na gönderdiği video mesajda Türk yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Amacımız, ticaret hacmimizi bir kez daha ikiye katlamak ve Boğaz ile Adriyatik arasında gerçek bir başarı yolu inşa etmek" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da düzenlenen Arnavutluk- Türkiye Yatırım Forumu'na video mesaj gönderdi. Başbakan Rama konuşmasında, "Arnavutluk ve Türkiye, hiçbir zaman sarsılmayan dostluk ve her geçen gün daha da güçlenen ortaklık tarihini birlikte alkışlayan iki eldir. Bundan 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte basit bir hedef koymuştuk: Ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak. Bugün, bunun çok ötesine geçtik. 250 milyon eurodan bu yılın sadece ilk 9 ayında 1 milyar euronun üzerine çıktık. 300 Türk sermayeli işletme sayısında bugün binin üzerine çıktık. Ülkemizdeki Türk işletmelerinde çalışan kişi sayısında birkaç yüzden 15 bin kişiye ulaştık. Ama rakamlardan daha önemli olan, bu bağı kuran bu dostluğun ruhu, iradesi, aidiyet duygusudur: Güven ruhu, saygı ruhu, sonuç getiren iş birliği ruhu" ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcılara çağrı

Arnavutluk'un artık kapalı bir ada olmadığını vurgulayan Rama, "Bugün Arnavutluk, açık bir ülke, fırsatlarla dolu güzel bir ada. Yatırımınızı yıllar içinde değil, sadece birkaç yıl içinde katlayabileceğiniz bir ada, çok düşük vergiler, yeşil enerji, hızla büyüyen turizm sektörü, her gün gelişen teknoloji ve Türk girişimciliğine kucak açan bir pazar ile. Sadece bu yıl Türkiye'den 300 bin turist Arnavutluk'u tercih etti. Birkaç yıl önce bu sayının bir elin parmaklarını geçmediğini düşünürsek bu olağanüstü bir rakam. Gelin, başarı için birlikte çalışalım, başarıyı yakalayalım ve birlikte tadını çıkaralım" şeklinde konuştu.

"Arnavutluk, güvenlik, enerji, turizm ve teknoloji alanlarında güvenilir bir ortak"

Rama, "Arnavutluk, bugün Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne en yakın kapısı konumundadır. Bugün Arnavutluk, güvenlik, enerji, turizm ve teknoloji alanlarında güvenilir bir ortaktır. Arnavutluk hükümeti, dost bir ülkenin dostane hükümetinden daha fazlasıdır, stratejik bir ittifakla Türkiye'ye bağlı bir ulusun stratejik ortağıdır. Bugün Arnavutluk, her yatırımı başarıya ulaştırmak için karşılamaya, dinlemeye, desteklemeye ve garanti etmeye hazır bir hükümete sahiptir. 10 yıl önce bir adım attık ve bugün o adım sayesinde geçmişten ne kadar uzaklaştığımızı görebiliyoruz" dedi.

"Amacımız, ticaret hacmimizi bir kez daha ikiye katlamak"

İki ülke arasında geleceğe sağlam bir şekilde kök salmış bir köprü olduğunu vurgulayan Rama, "Amacımız, ticaret hacmimizi bir kez daha ikiye katlamak ve Boğaz ile Adriyatik arasında gerçek bir başarı yolu inşa etmek. Çünkü bu ilişki sadece ekonomik değil, kardeşlik, güven ve geleceğe doğru ortak bir yolculukla ilgili. Bugün İstanbul'u Tiran'a bağlayan köprü her zamankinden daha güçlü. Bugün Ankara'yı Tiran'a bağlayan köprü her zamankinden daha güçlü. Her yatırımın, her projenin, her hayalin ortak tarihimizde yeni bir alkış vesilesi olacağı ortak bir yolculukla geleceğe bakalım. Yaşasın Arnavutluk-Türkiye dostluğu" şeklinde konuştu. - TİRAN