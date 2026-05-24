Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Gaziantep'te STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Arıkan, iktidar olmaları durumunda yapacaklarından bahsetti.

Güzelliklerin konuşulacağı bir Türkiye inşa etmek istediklerini belirten Arıkan, "Türkiye Kalkınma Planı" hazırladıklarını ve iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak yatırımların belli olduğunu ifade etti.

Arıkan şöyle konuştu:

"Bunları 5 yıl içinde hayata geçirdiğimizde gayrisafi milli hasılamızı 528 milyar dolar artıracağız. 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız ve ülkemizi en gelişmiş ilk 7 ülke ekonomisi arasına sokacağız. Bunların hepsi hazır, geçmişte iktidar olduğumuz dönemlerde de bunu yaptık."

Programda Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Ahmet Necati Ülker de katılımcılara hitap etti.