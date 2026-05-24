Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Gaziantep'te STK temsilcileri ve gazetecilerle buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gaziantep'te STK temsilcileri ve gazetecilerle buluşarak iktidar olmaları halinde uygulayacakları 'Türkiye Kalkınma Planı'nı anlattı. Arıkan, 5 yılda GSYH'yi 528 milyar dolar artırıp 2,5 milyon genç için istihdam sağlayacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gaziantep'te sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Arıkan, iktidar olmaları durumunda yapacaklarından bahsetti.

Güzelliklerin konuşulacağı bir Türkiye inşa etmek istediklerini belirten Arıkan, "Türkiye Kalkınma Planı" hazırladıklarını ve iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak yatırımların belli olduğunu ifade etti.

Arıkan şöyle konuştu:

"Bunları 5 yıl içinde hayata geçirdiğimizde gayrisafi milli hasılamızı 528 milyar dolar artıracağız. 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız ve ülkemizi en gelişmiş ilk 7 ülke ekonomisi arasına sokacağız. Bunların hepsi hazır, geçmişte iktidar olduğumuz dönemlerde de bunu yaptık."

Programda Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Ahmet Necati Ülker de katılımcılara hitap etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Genel Merkez'e geldi

Özgür Çelik de CHP Genel Merkezi'ne geldi, binada alkış tufanı koptu
Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Ünlü oyuncudan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt

Leao için beklenen açıklama yapıldı
Kombi bakımı için gittiği evde kabusu yaşadı: Tartışma sonrası darbedildi

Kombi bakımı için gitti kabusu yaşadı: Pompalıyla saldırıya uğradı
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi

3'ünün de istifasını istedi!
Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var

Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı

Demir kapıdan atlayıp saydırdı: Erdoğan'ı koltukta tutmak için...