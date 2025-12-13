Aesob Seçimlerine Doğru

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında seçim heyecanı başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına adaylığını açıklayan Candar Yılmaz, esnafın sesi olacaklarını söyledi.

Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, yeni, genç ve dinamik bir kadroyla kurum ve esnaf arasında köprü görevi göreceklerini söyledi. Yılmaz, yaptığı açıklamada "Odanın kapılarını sadece aidat toplamak için değil, çözüm üretmek ve danışmanlık yapmak için açacağız. Başkan ve yönetim kurulu sadece odada oturmayacak, sürekli sahada, esnafın içinde olacak."

Yılmaz, sektör toplantılarıyla sorunların birinci ağızdan dinlenip anında çözüme kavuşturulacağını söyledi. - ARDAHAN