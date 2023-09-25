Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdulhamed Hamza ULUSKON'u ziyaret etti

ULUSKON genel merkezinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Türkiye ve Arap Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Hamza, ULUSKON Başkanı Atasoy ile Arap Birliği'nin geçmiş yıllarında Ortadoğu Barış Zirvesi ve Barış Kenti Kudüs Zirvesi gibi önemli toplantıları gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını ve Türkiye ve Arap Birliği ilişkilerinin iyi bir düzeye geldiği için mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükelçi, "Sizin çalışmalarınızı takip ediyoruz ve çok başarılı buluyoruz, sizinle iş birliği yapmak ve birlikte çalışmak bizim için bir onurdur. Yeni iş birliklerine hazırız ve gelecekte önemli toplantıları birlikte yapmaktan mutluluk duyarım ve bu ilişkileri daha da büyütmek için her türlü iş birliğine hazırız" dedi.

'ÜLKEMİZİN BÜYÜMESİNE KATKI SAĞLAYACAK İŞ BİRLİKLERİNE HAZIRIZ'

Başkan Atasoy, Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Abdulhamed Hamza'nın yapmış olduğu ziyaretten mutluluk duyduğunu ve iş birliklerinin her alanda devam edeceğini ifade etti. Atasoy, "Arap Devletleri Ligi Misyonu Büyükelçisi Sayın Abdulhamed Hamza'nın, ULUSKON genel merkeze gerçekleştirdiği ziyaretten onur duydum Türkiye Cumhuriyeti devleti çok güçlüdür. Bütün coğrafyada ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak iş birliklerine hazırız" dedi.