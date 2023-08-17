Antalya Valisi Şahin göreve başladı, ayağının tozuyla deprem tedbirlerine dikkat çekti

Antalya Valisi Hulusi Şahin, deprem bölgesinden geldiğini hatırlatarak, "Deprem yönünden tüm yapıların güçlendirilmesi son derece aciliyet arz eden bir konudur. Bu konuda Antalya kendini bu işten azade zannetmesin. Depremin ne zaman nerede kime geleceğini bilemeyiz. Antalya bugün deprem bölgesi değilmiş gibi gözüküyor ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Sadece mevzu deprem değil bu şehir, yangın, sel, fırtına benzeri afetler oluyor. Biz tüm afetler için hazır olmalıyız" dedi.

Malatya'dan Antalya'ya atanan Vali Hulusi Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şahin, çok zor bir gündemden çıkıp Antalya'ya geldiğini hatırlatarak, Malatya'da ve deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağını belirtti.

Yeni bir şehre, yeni bir başlangıca yelken açtıklarını dile getiren Şahin, "Antalya Türkiye için çok önemli bir şehir, sadece turizm anlamında değil. Türkiye'nin turizmde amiral gemisi Antalya'dır. Büyük bir döviz rezervi Türkiye'ye dahil oluyor. Antalya sadece turizmden ibaret bir şehir değil. Pek çok şeyde Antalya Türkiye birincisi. Tarımsal ürünlerde Türkiye birincisiyiz. Ticarette önemli bir yeri var, sanayide biraz geriden geliyor. Böyle değerli ve güzel bir şehirde olmak gurur vericidir. Hedefimiz öncelikle Antalya'ya katkı sağlamak, rutinin üzerine çıkabilmektir. Rutini herkes yapar; üzerine ne koyabiliriz, bu şehre ne katabiliriz? Biz olmasaydık, olmayacak bir iş yapabilir miyiz; bunun arayışı içinde olacağız. Güçlü olan yerlerimizi pekiştireceğiz, turizm tarım gibi alanlarda daha güçlü hale nasıl gelebilirizin içinde olacağız" diye konuştu.

"Karayolu ve altyapı önemli"

Uluslararası Astronomi Kongresi'nin bir sonraki durağının Antalya'nın olmasını içeren bir çalışma ile başladığının altını çizen Vali Şahin, "Antalya aday 2026 için. Bunu Antalya alabilirse yaklaşık 1 milyar dolarlık turizm kapasitesi oluşabilecek. Turizmi güneş deniz, kum üçgeninden çıkarıp daha katma değerli daha 12 aya yayılan turizm anlayışıyla yapılması için çalışacağız. Çok güçlü bir tarım var, bunu daha katma değerli ürünlerle nasıl geliştirebiliriz, bunun arayışı içinde olacağız. Sanayiyi güçlendirmenin arayışı içinde olmalıyız. Sanayide yapılacak çok iş var. Antalya'da altyapılarla ilgili yapılacak işler var. Karayolları ve arıtmalar gelir. Bu kadar güzel bir coğrafyayı kirletemeyiz. O nedenle arıtıma tüm atıklarımızın ileri biyolojik arıtmayla arıtılması gerekir. Bir master plan uzun vadeli bir proje çalışması yapmamız gerekir. Bu sadece belediyelerin konusu değildir, Türkiye'nin konusudur. Makro bir planlama gerekir" diye konuştu.

"Başa güreşen bir şehir olacağız"

İnsana dokunacak faaliyetler yapacaklarına değinen Vali Şahin, "Meslek hayatım hep eğitim hususunda özel çaba göstermekle geçti. Antalya'ya hizmet etmek istiyoruz. Antalya turizmde olduğu gibi eğitimde de Türkiye'nin amiral gemisi olabilir. Eğitim geniş bir kavram 3 yaşından yaşam boyu eğitime kadar giden büyük bir skalanda bahsediyoruz. Biz 3-5 yaş okul öncesi eğitimde, üniversite, yüksek lisans, doktora, liseye geçiş, üniversiteye geçiş verilerinde başa güreşen bir şehir olmalıyız. Bunun için özel çaba göstermeliyiz. Bu Antalya'nın tercih edileceği kaliteli nüfusun geleceği bir ortam oluşturur. Şehri büyütmek önemli ama kaliteli büyütmek daha önemlidir" ifadelerine yer verdi.

"Kurum ve daire müdürleri basına demeç verebilir"

Antalya'da hep beraber yöneteceklerini dile getiren Vali Şahin, katılımcı bir idare anlayışıyla çalışacaklarını, şeffaf ve hesap verebilir olacaklarını kaydetti. Yetkileri kullanırken kıskanç olmayacaklarını işaret eden Vali Şahin, "Daire müdürlerimiz basına demeç verebilirler, bu konunda herhangi bir kısıtlama yok. Herkes küçücük bir bilgi kırıntısını verme konusunda nasıl cimri davranır, iyi biliyorum. Bunu Antalya'da yaşamak istemiyoruz. Daire müdürlerimiz, il müdürlerimiz kamu kuruluşlarının temsilcileri rahatlıkla kendi alanlarında demeç verebilirler. Televizyona, gazeteye çıkabilirler. Açıklama yapabilirler, bu konunda herhangi bir kısıtlamamız olmayacak. Bilgi alışverişinde bulunacağız. Basın mensuplarıyla halkın nabzını tutabiliriz. Sahaya hakim olmak bizim çok önemli. Dağlar tepeler, ovalar hepsi bizim, hepsine gideceğiz, halkımızla beraber olacağız. Antalya'yı daha ileriye götürmenin arayışı içinde olacağız" dedi. Vali Şahin, Antalya'ya yeni bir mimariyle yarı açık ve kapalı müzenin çok yakışacağını belirterek, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

"Deprem uyarısı"

Deprem bölgesinden geldiğini hatırlatan Vali Şahin, "Deprem yönünden tüm yapıların güçlendirilmesi son derece aciliyet arz eden bir konudur. Bu konuda Antalya kendini bu işten azade zannetmesin. Depremin ne zaman nerede kime geleceğini bilemeyiz. Hiç haritalarda görünmeyen bir yerde 3 tane çok ciddi deprem oldu. Bu faylar çizilmiş ama bunlar değişebilir. Antalya bugün deprem bölgesi değilmiş gibi gözüküyor ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Sadece mevzu deprem değil bu şehir, yangın, sel, fırtına benzeri afetler oluyor. Biz tüm afetler için hazır olmalıyız. Bu hazırlıkta öncelikle bina kapasitelerinin sağlamlığıyla başlar. Devletin yurtları sağlam, özel yurtlarda bu kriterleri sağlamayan varsa kapatırız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Süre veririz, tedbirleri almayan güçlendirmeyi yapmazsa kapatılması şarttır. Bu konuda taviz yok. Herkeste hazırlığını ona göre yapsın. Eğitimle uzaktan yakından ilgili tüm kuruluşların mevzuata uygun ruhsatlandırılması ve denetlenmesi gerekir. Çocuklarımız emanet ettiğimiz yerleri bilmeliyiz. Bunları takip edeceğiz, taviz yok" diye konuştu.

"İkili eğitim"

Antalya'da halen ikili eğitim olduğunu aktaran Vali Şahin, "İkili eğitim olan yerde öğle yemeğinden bahsedemeyiz. Önce ikili eğitimi bitireceğiz. Normal eğitime geçeceğiz, sonra öğlen yemekleriniz konuşacağız. Olması gereken eğitim sabah başlayan makul en az 15 dakika teneffüsleri olandır. Eğer teneffüs yeterli olmazsa çocuk bir sonraki derse konsantre olamıyor. Öğlen yemek yenen, öğleden sonra dersin başladığı, sosyal ve sportif etkinliklerin yaygın şekilde olduğu, çocuğun sadece eğitim almadığı sosyalleştiği mutlu olduğu okullar üretmemiz gerekir. Bütün mücadelemiz bunun üzerine olacak çalışacağız" dedi.

"En sıcak gündemimiz olacak"

Orman yangınlarının en sıcak gündemleri olacağını vurgulayan Vali Hulusi Şahin, "Orman yangınlarını kontrol altına tutmamız gerekir. Her yere yol yapamayız. Ağaç çeşitliliği çok önemli. Bölgenin ağaçlarını kullanmak gerekir. Zümrüt yeşili ormanlarımızı kaybetmememiz gerekir. Gerekirse ormanlarımız parsel parsel kontrol edeceğiz. Ne gerekirse yapacağız, ormanlarımızın yanmasına izin vermeyeceğiz. Kentin en sıcak gündemi orman yangınlarıdır" ifadelerine yer verdi.

Vali Şahin, mermer ocakları noktasında da gerekli çalışması yapacağının müjdesini verdi.

"Daha iyisini yapacağız"

Vali Şahin, sosyal medya kullanmadığını ama valiliğin ilgili hesaplarının olduğunu bildirerek, "Antalya ile ilgili ne yapacağız. Belki hiç sorun yok, oturacak mıyız? Üzerine ne koyacağız? Bu şehri bir ileriye nasıl götüreceğiz? Turizm rakamları yeterli mi, daha iyi olmalı. Yükseleceğiz, büyüyeceğiz, gelişeceğiz. Seraların üzerine güneş enerjili sistemler kurulmalı, birim alandan daha fazla yıl on iki ay ürün üretebileceğimiz, topraksız tarım yapabileceğimiz çözümler bulmalıyız. Tarımın sorunu yok, anam babam usulünü bırakıp modern şekilde tarım yapmalıyız. Örtü altı tarımı çok önemli değerli ama üstüne eklemeliyiz. Antalya bir hususta Türkiye ortalamasının üzerinde, bizim için yeterli değil. Antalya tarımda dünyada öncü olmalıdır. Buna yönelik çalışmalıyız. Bunun altyapısı bizde var. Dünyanın en lüks otelleri bizde, tarımda da bunu başarabiliriz. İhracat yollarını aramamız gerekir" açıklamasında bulundu. - ANTALYA