Anlaşma sağlanamadı, TÜRK-İŞ grev kararı aldı: 500 kuruma ilan asılacak

Anlaşma sağlanamadı, TÜRK-İŞ grev kararı aldı: 500 kuruma ilan asılacak
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TÜRK-İŞ, 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. İlk ilan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne asılırken, yaklaşık 500 kamu kurumuna daha grev bildirimi yapılacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Alım gücümüz düştü, öyle yağma yok" diyerek hükümete tepki gösterdi.

2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetle uzlaşma sağlanamayınca, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) grev kararını hayata geçirdi. İlk grev ilanı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) asıldı. Sendika yetkilileri, önümüzdeki günlerde yaklaşık 500 kamu kurumuna daha grev ilanlarının asılacağını duyurdu.

İŞ YERLERİNDE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Yapılan açıklamada, grev kararlarının yasal takvime uygun şekilde duyurulacağı, bu süreçte işyerlerinde bilgilendirme ve örgütlenme çalışmalarının da sürdürüleceği bildirildi. Grev uygulamasının detaylarının ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ATALAY: İŞÇİ HAREKETİNİN BUZKIRAN GEMİSİYİM

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sürece ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Atalay, bazı sendikaların yetkilerini düşürerek sessiz kalmasını eleştirerek "Bize 'Genel greve çıkın' diyorlar, günü gelince çıkıyoruz. Bizim dışımızda yetkisini düşüren sendikalar var, grev günü gelmiş, yetkisini düşürüyor. Ağzını açmıyor. 250-300 bin işçisi var, konuşmuyor. Ben bu ülkede işçi hareketinin buzkıran gemisiyim" dedi.

"TELEVİZYONLARDA 'EKONOMİ DÜZELDİ' DİYORLAR AMA..."

Ekonomik koşullara da değinen Atalay, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek "Sayın Maliye Bakanı geldiğinden beri 2 sene geçti. Eskiden 1 depo benzin dolduruyordunuz, şimdi 3 depo dolduruyorsunuz. Televizyonlarda 'ekonomi düzeldi' diyorlar ama siz pazarda hissediyor musunuz? Ben hissetmiyorum. Alım gücümüz düştü" ifadelerine yer verdi.

"ÖYLE YAĞMA YOK"

Maaşlar üzerinden yapılan eleştirilere de sert yanıt veren Atalay, "Diyorlar ki '35-40 bin lira alıyorsunuz, çok büyük para'. Yazıklar olsun. Kira 25 bin lira, limon 25 lira, su 80 lira, lahmacun 350 lira. 'Biz ne dersek o olacak' diyorlar. Öyle yağma yok" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih Erdem:

İÇİYE MESAİ ÜCRETİ VAR AMA MEMURA YOK, İŞÇİYE HER AY MAAŞI KADAR İKRAMİYE VAR AMA MEMURA YOK, İŞÇİ MEMURUN İKİ KATINI MAAŞ ALIR SANKİ MEMUR İNSAN DEĞİL, MEMUR EMEKLİ OLDUĞUNDA MAAŞI YERI YERIYA DÜŞÜYOR AMA İŞÇİNİN DÜŞMÜYOR, İŞÇİNİN EMEKLİ TAZMINATI MEMURUN 3 KATI HER ŞEYDE ADALETSİZLİK VAR İŞÇİ MEMUR ARASINDAKİ FARK KAPANMALIDIR

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

kedi olalı bir fare tuttun. ama sonunu getireceğini zannetmiyorum, hep öyle oluyor

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