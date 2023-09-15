Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Sanayicilerle Buluştu

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM yönetim binasında sanayicilerin isteklerini ve taleplerini dinlediği toplantıya katıldı.

Yaşar, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Özelge ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Sanayicilerle sohbet eden Yaşar'a, üyeler Yenimahalle'deki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile örnek bir belediye başkanı"

Yaşar'ın çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile örnek bir belediye başkanı olduğuna değinen sanayiciler, "Bizlerin her zaman yanında olduğunuz için, Yenimahalle'yi bulunduğu konumdan ileri taşıdığınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnaflıktan gelen bir belediye başkanı olarak esnafın sorunlarını iyi bildiğini belirten Yaşar, "Bugün aldığınız malı yarın aynı fiyata alamıyorsunuz. Gelirler artmıyor, sürekli giderler artıyor. Belediye olarak biz de yatırımlar yaptık. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleler gerçekleştirdik. İyi ki erken yapmışız, bugün o ihaleleri verilen paranın 3 katına yapamazsınız. Ben bugün ne söz verdiysem hepsini yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Yenimahalle'ye yaptığı ve yapacağı yaptırımlardan da bahseden Yaşar, "Görev yetki alanımda olmamasına rağmen 41 sağlık ocağı yaptık. Devlet okullarının boyasını, tadilatlarını, eksikliklerini giderdik. Etüt merkezlerimizle çocuklarımızı ücretsiz bir şekilde okullara, sınavlara hazırladık. Onun dışında alt yapıda bir sıkıntımız yok. Asfaltsız kaldırımsız sokağımız yok. Ben göreve gelmeden önce TUİK rakamlarına göre 200'lere bile erişemeyen Yenimahalle bugün 5'inci sırada. Bunu ben demiyorum veriler diyor. Bu başarının altında esnaflıktan geliyor olmam yatıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA