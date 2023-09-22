Anamur Hayvanları Koruma Derneği Siyasi Partilere Ziyarette Bulundu

Anamur Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Gerekçeli Sorun-Çözüm Bilgilendirme Raporu'nu sunarak, raporun genel merkezlere iletilmesini istedi.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği üyeleri, ilçedeki siyasi partilere ziyarette bulundu.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Fisun Bayraktaroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Bayraktaroğlu ziyarette, "Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Gerekçeli Sorun-Çözüm Bilgilendirme Raporu"nu partilerin ilçe başkanlarına sunarak, raporun partilerin genel merkezlerine iletilmesini istedi.