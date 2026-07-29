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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya: "Hasat dönemi üreticimize bereket getirsin"

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya: 'Hasat dönemi üreticimize bereket getirsin'
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KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Kırşehir’de hububat hasadının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Kırşehir'de hububat hasadının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Tarımın Kırşehir ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirten Kaya, çiftçilerin yıl boyunca büyük emek ve fedakarlıkla üretim yaptığını ifade etti. Hasat döneminin yalnızca üreticiler için değil, ülke ekonomisi ve gıda arzı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Toprağa alın terini döken çiftçilerimiz, ülkemizin üretim gücünün en önemli temsilcileridir. Emeklerinin karşılığını alacakları, bereketli ve verimli bir hasat sezonu geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, üreticilerin her zaman yanında olunmasının önemine değindi. Çiftçilerin üretmeye devam etmesinin hem kırsal kalkınmaya hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Kaya, "Üreten çiftçimiz güçlü oldukça Kırşehir de güçlenecek, ülkemiz de güçlenecektir. Hasadın tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve hayırlı kazanç getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, hasat sezonunda görev yapan tüm biçerdöver operatörleri ve tarım çalışanlarına da kazasız, güvenli ve bereketli bir çalışma dönemi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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