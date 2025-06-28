Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Erzincan'da temaslarda bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentteki programına Terzibaba Türbesi ile şehitlik ziyaretiyle başlayan Ağıralioğlu, bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu.

Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.

Memleketin çözülmesini beklediği soruları bildiklerini ve çözeceklerini dile getiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Anahtar Parti, Türk siyasetinin geçmiş muhasebelerini doğru yapıp, gelecekte ne yapılacak ne yapılmayacağını iyi bir planla, programla buluşturup önümüzdeki dönemi parti kavgasından çıkaracak bir hassasiyetle yürüyor. Açılışlarımızın, memleket buluşmalarımızın merkezine daha iyi bir ülke mümkündür iddiasını koyuyoruz. Bundan daha zengin bir ülke mümkündür. Bundan daha güçlü bir ülke mümkündür. Bundan daha bereketli ve bolluk içinde bir ülke mümkündür. Mümkün değil diyen siyasete rakibiz."

Açıklamanın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında, Erzincan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Politika
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız

Canları pahasına alevlerin içine daldılar: Ağabey yanacağız, geri çık
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Yıldız futbolcuyla konuşan Jose Mourinho tek cümlesiyle ikna etti

Yıldız futbolcuyla görüntülü konuşup tek cümlesiyle ikna etti
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.