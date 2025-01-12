Anahtar Parti Geleceğe Hazırlanıyor

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz, biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz. Geçmişte olanlara değil, gelecekte olması gerekenlere yürüyoruz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, memleketin sadece kendine değil dünyanın her yerine yetebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Önümüzdeki döneme hazırlanıyoruz, biz geçmişin değil geleceğin partisiyiz. Geçmişte olanlara değil, gelecekte olması gerekenlere yürüyoruz. Devletin başına, nezaket, terbiye, ciddiyet, denetlenebilir ve her kuruşun hesabını verecek mesuliyet gelecek. Memleketin kilit sorunları var. Anahtar Parti, bu sorunların anahtarı olacak." ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana 68 il başkanlığı açtıklarını bildiren Ağıralioğlu, 81 günde 81 il binası açacaklarını kaydetti.

Ağıralioğlu ve beraberindekiler, dua edilmesinin ardından parti il binasının açılışını gerçekleştirdi.